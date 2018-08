A társadalom ejti csapdába az anyákat: Gryllus Dorka otthon érzi magát az Anna Kareninában

Gryllus Dorka és Bárnai Péter az Anna Kareninában. A Trojka Színházi Társulás előadása ma 22.30-kor kezdődik a nagyszínház balett-termében. FOTÓ: Bokor Krisztián

– Még soha nem vettem részt a THEALTER-en, de a párom, Simon Kornél (Szentesen végzett, a Szegedi Mini Színház korábbi tagjaként is színész – a szerk.) sokáig élt Szegeden, és mesélt róla. Új élmény lesz, ezért is várom izgalommal. Minden fesztivál felfokozott hangulatban telik, azon túl, hogy ünnep már önmagában minden színházi előadás. Kihívást jelent a kései, fél 11-es kezdés: kisgyermekes anyaként számomra ez már az éjszaka közepe.– Véletlen, de nagyon jó találkozás lett az Anna Karenina. Hirtelen nagyon otthon lettem a társulatban és magában a próbafolyamatban is. Az már egy másik kérdés, hogyan tudom beilleszteni ezt a találkozást az életembe, de igyekszem. Ahogy telik az idő, egyre inkább olyan feladatokkal szeretnék foglalkozni, amelyek örömet okoznak. Persze minden munkát szeretek, de nem mindegyik előadás ilyen otthonos számomra. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez az Anna Karenina-előadás olyan, amiért érdemes ezt a pályát választani.– A szerelem, ebben az esetben a szerelmi háromszög visszatérő emberi történet. Másfelől a nők helyzete az eredeti regény 1877-es megjelenése óta kicsit javult, de érdemben nem változott. Abban az időben kivetette magából a társadalom azt a nőt, aki elhagyta a családját. Ma is hatalmas különbség van aközött, ha egy férfi vagy ha egy nő hagyja el a családját egy szerelemért, nagyon különbözik a megítélésük – a férfiak javára.Én is szembesülök hasonló, kettős mércén alapuló társadalmi elvárásokkal anyaként és nőként: ez egy csapda. Ha valaki többgyermekes nő, azzal már „nem lehet együtt dolgozni", de ha ennek a többgyermekes nőnek fontos a munkája, akkor „karrierista, és nincs a családjával". Máig iszonyú nehéz a társadalomnak megfelelni.Anna Karenina emellett anyagi szempontból is függ a férjétől, de máig nem vagyunk túl ezen mi sem. Az a nő, aki gyermeket szül, abban a pillanatban nem tud pénzt is keresni. Ma is megtörténhet, beszorulhat egy nő hasonló helyzetbe, még akkor is, ha a lehetőségek mások.Ráadásul Anna történetében az is gyönyörű, hogy senki nem hibás, mégis belesodródnak ebbe a vesztes helyzetbe. Senki sem rossz, senki sem gonosz, mégis egy gyorsvonat tempójával haladnak a végzetes szerencsétlenség felé.– Olyan csodálatos csapat részese lehettem, hogy jólesik – még belülről – nézni, mi történik a színpadon. Olyan szép, jó ízlésű lett ez a történet.– A darab ötödik szereplője a társadalom, amely tönkreteszi Annát. Jacko a mi korunk Anna Kareninája, mert őt is kivetette magából a társadalom. Pedig csak egy gyerek volt, aki nem nőtt fel, egy fantasztikus művész, aki nem tehetett semmiről.