A teherautó raktere nem szellőzött, 25 percen belül mindenki meghalt volna

Több ponton is megváltoztatta tegnap a Szegedi Ítélőtábla az emberölési kísérlet és embercsempészés miatt elítélt két román férfi elsőfokú ítéletét, amit a Szegedi Törvényszék hozott. A törvényszék az elsőrendű vádlottat tizenkét év fegyházbüntetésre ítélte, és örökre kitiltotta Magyarországról. Az ítélőtábla tanácsa a fegyházbüntetésen nem változtatott, a kitiltást azonban tíz évre mérsékelte. A másodrendű vádlottat első fokon két év börtönre és három év kitiltásra ítélték, az ítélőtábla azonban úgy döntött, hogy nem kell börtönbe mennie, a büntetést négy évre felfüggesztették.



A vádlottak még 2015 júniusában egyeztek meg a máig ismeretlen megbízóikkal, hogy a Szerbiából Magyarországra illegálisan érkezett embereket pénzért Ausztriába juttatják. Az elsőrendű vádlott feladata az volt, hogy egy, a román–magyar határ közelében lévő benzinkúton leállított olasz rendszámú teherautóval Magyarországra jöjjön, majd egy megjelölt helyen a külföldieket felvegye, és Ausztriába menjen velük. A másodrendű vádlottnak egy személyautóval kellett a teherautó előtt mennie, hogy a rendőröket figyelje. 2015. június 25-én éjfél előtt érkeztek Magyarországra, és Mórahalomnál 106 bevándorlót vettek fel, köztük gyerekeket, csecsemőket is. A kocsi raktere nem szellőzött, ráadásul annyira zsúfoltan voltak benne, hogy az ajtót csak úgy tudták becsukni, hogy rányomták az emberekre.



Az ajtó bezárása után az elsőrendű vádlott visszaindult Mórahalom felé, hogy ráhajtson az autópályára. A sötét, levegőtlen raktérben az emberek gyakorlatilag azonnal rosszul lettek, volt, aki pánikrohamot kapott. Néhány perccel az indulás után verni kezdték a raktér fémborítását, míg mások késekkel a borítást megbontva, a fémfelületet átvágva próbáltak levegőhöz jutni. Többen az eszméletüket is elveszítették. Mikor ezt a román férfi észrevette, behajtott egy mórahalmi áruház parkolójába, a kocsit leállította, kiszállt, és anélkül hagyta el a helyszínt, hogy a raktér ajtaját kinyitotta volna. Ezután beszállt társa autójába, és hazamentek Romániába. A dörömbölését egy közeli pékség dolgozói hallották meg, és azonnal értesítették a rendőrséget. Mire kiértek, a bevándorlóknak sikerült a kétszárnyú ajtó egyik szárnyát 6-7 centire kifeszíteni, és azon kinyúlva az ajtót kinyitni. A vád szerint 20-25 percen belül mindegyikük meghalt volna.