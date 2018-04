A tél a sírköveket sem kímélte: Síremlék-ellenőrzéssel egybekötött a temetők tavaszi nagytakarítása

Helyreállításig a síremlékre fektetik a kilazult fejköveket. Fotó: Karnok Csaba

– A síremlékek fejkövét vascsapolással kell ellátni már az 1970-es évektől kezdve, mert a ragasztás és a fejkő körbekenése az időjárás miatt 5-10 éven belül elenged. Alámegy a víz, majd télen a jég szétnyomja, ezért mozdulnak ki – magyarázta Molnár Tamás, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. Testamentum Temetkezési Divízió vezetője. Az általuk üzemeltetett temetőkben így tavasszal és ősszel mindig fokozottan ellenőrzik a fejkövek állapotát, ezt a parcellák takarításával kötik egybe.Nemcsak az anyagi kárt szeretnék elkerülni, hanem azt is, hogy valakire ráessen egy fejkő, azaz tragédiákat előznek meg ezzel. Törvény is előírja, hogy a temető üzemeltetőjének a baleset- és életveszély elhárítása miatt azonnal intézkednie kell. – Sajnos szinte minden évben bekövetkezik hazánkban halálos baleset a szakszerűtlenül, szabálytalanul rögzített fejkövek miatt. Az általunk üzemeltetett temetőkben személyi sérülést okozó baleset még szerencsére nem történt, de tavaly ősszel 50 síremléket döntött le a viharos szél Kiskundorozsmán. Most tavasszal csak a Belvárosi temetőben nagyjából 60 olyan síremléket találtunk, amelyeket vascsapolással kell ellátni – mondta el lapunknak Molnár Tamás.Ha kilazult fejkövet találnak, akkor azt a síremlékre fektetik fa alátétekre, majd levélben értesítik a hozzátartozókat. Sokszor azonban nem tudják elérni őket. – A kiskundorozsmai és tápéi falusi jellegű temető, oda többször járnak ki az emberek, és ha látják, hogy kifagy a ragasztás, szólnak egyből. A Belvárosiban azonban van, hogy 2-3 évig nem járnak ki, és a lakcímváltozásukat sem jelentik be a hozzátartozók, vagyis az is gondot okoz, hogy értesítsük őket – mondta a Testamentum Temetkezési Divízió vezetője. Az is előfordult, hogy a sírhely felett rendelkező személyek megkérdőjelezik a balesetveszély-elhárítás jogszerűségét, ezért minden esetben fényképekkel dokumentálják az eseteket. Megtudtuk, előírás, hogy a visszaállítás annak a sírkövesnek a feladata, aki annak idején építette a kérdéses emléket, őket is felkeresi a cég.A szegedi Belvárosi temető takarítással egybekötött tavaszi ellenőrzése nagyjából egy hónapot vesz igénybe, s ezzel párhuzamosan a helyreállítási munkák is megkezdődtek.