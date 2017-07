A telepiek nem szeretnék, a város sem tervez kerítést a klebelsbergtelepi közösségi ház udvarán

– Áprilisban a közös vízóra ügyében írtunk a Somogyi-könyvtárnak és az önkormányzatnak. Postafordultával jött a levél, hogy földmérőkkel pontosan kijelöltetik az udvaron a közösségi házunk és a fiókkönyvtár telekhatárait. Meg sem fordult a fejemben, hogy a könyvtárnak is része van ott – mondta a hétfő estére összehívott lakossági fórumon Nacsa Jánosné. A közösségi házat működtető Szeged-klebelsbergtelepi Polgári Kör Egyesület elnöke hozzátette, a megbeszélésre meghívták a könyvtár, a város és az IKV illetékesét, de egyikük sem jött el. Az ingatlankezelő azzal mentette ki magát, hogy az udvar nem hozzá tartozik.

Mit miért?

Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgatótól megtudtuk: a telepiek igényei szerint és az új, egész napos nyitvatartási rendnek megfelelően szeretnék belső és külső, parkosított foglalkoztatóval bővíteni az épületüket, ha nyer a pályázatuk. Továbbra is együttműködésre törekednek az egyesülettel.

Sashegyi Tiborné, a közösségi ház helyén korábban működő telepi iskola igazgatója felidézte, hogy a könyvtárt azért húzták fel 1992-ben az intézményük mellé, mert a közös épületből kiszorult az egyre emelkedő gyereklétszám miatt. Azután is egyetértésben dolgoztak, és a telepiek könyvadományai is a fiókkönyvtárba kerültek. Ezért érzi tiszteletlenségnek, hogy egyeztetés nélkül elkerítenének a közös udvarukból egy darabot. Hiszen eddig is, ezután is ugyanazok a családok használnák mindkettőt.Somogyi László „oázisuk" történetéről elmondta, 2004-ig az állami iskola, utána hét évig magániskola használta a területet. Közben egyszer már kimérette a város a telket, majd egy darabot leválasztott focipályának. 2015 óta az épületet és a maradék udvart a közösségi ház használja.Az idei felméréskor azonban – Somogyi László információi szerint – tisztázódott, hogy nem oda épült a könyvtár, ahová tervezték, és a két szabálytalanul beillesztett ablaka miatt az eredeti telkéhez képest ugyanakkora, csak szélesebb területre lenne szüksége. Többen találgattak, mi lehet a nagy rendezkedés oka. Egyesek pályázatot, mások telekspekulációt és politikát emlegettek. A gyűlés végén több javaslatot megfogalmaztak, amiket eljuttatnak az ingatlantulajdonos városnak, a könyvtárnak és az önkormányzati képviselőjüknek. A lényege mindnek az volt, hogy bárhogy is jelöljék ki a telekhatárokat, ne húzzanak fel kerítést, ne akarják elválasztani a két intézményt és vele az embereket.– Amikor az épületet a magániskola kibérelte, az önkormányzat kimérette a városi tulajdonú ingatlanon az intézmény és a fiókkönyvtár használatában lévő részt – tájékoztatott az önkormányzat művelődési osztályának munkatársa. Roboz István hozzátette, ezt a földhivatalban albetétként be is jegyezték. Idén tavasszal az egyesület értesítette a könyvtárt, hogy mivel egy vízvezetéken vannak, az intézmény gondoskodjon önálló vízóráról. Tudomásul vették, intézik. Mivel az intézmény is fejlesztésre pályázik, újra kimérettette a telket, hogy a mai építési szabályok szerint lehetővé tegye a bővítést. A telekalakításról az önkormányzat dönt, de az eljárás még el sem kezdődött. Egyelőre a terület megtisztítása indult el, a kerítés jelenleg nem szerepel a tervekben.