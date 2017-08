A téli szénszünet után most klímaszünettel spórol az egyetem

A Dugonics téri rektori hivatal; az Ady téri József Attila Tanulmányi és Információs Központ, benne a Klebelsberg Könyvtár; illetve az SZTE 12 karának oktatást szolgáló minden ingatlanja bezár, az ott dolgozók nyári szabadságukat töltik, az ügyintézés szünetel, az energiaigényes klímaberendezéseket kikapcsolják



2012 óta úgy is csökkenti energiaszámlái összegét az SZTE, hogy télen és nyáron olyan szünetet rendel el. Az ilyenkor kalkulálható energia-megtakarítás mértéke függ a szünet hosszától és a külső hőmérséklettől is. Például a legutóbbi téli szünet idején bruttó 60 millió forinttal mérsékelte fűtésszámláját az SZTE.



A betegellátás folyamatosan működik a Szegedi Tudományegyetemen a 2017. augusztus 5-20. közötti napokra elrendelt nyári szünetben is. A SZTE nyári szünet utáni első munkanapja: 2017. augusztus 21., hétfő, amikortól a felsőoktatási intézményben visszaáll a szokásos munkarend.



A takarékoskodáson kívül a megújuló energia felhasználásával is jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez az SZTE. A 2012 óta az egyetemi épületekre telepített napelempark 2017-es teljesítménye 1210 kW. Napkollektorokkal az SZTE több ingatlanjában is előállít használati meleg vizet, ami például a szegediek által máig II-es kórháznak nevezett épületkomplexumban évi 2,2 millió forint megtakarítást jelent. A hőkutas, hőszivattyús hűtési-fűtési rendszerrel ellátott egyetemi épületek közül például a Dóm téri ingatlan annyi hőt termel, amit ha földgázzal kellene előállítani, akkor az évente körülbelül 2 millió forintba kerülne. A geotermikus fűtési rendszerbe bevont 30 egyetemi épületben termelt hő értéke pedig évi 35-40 millió forint.



Az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházásoknak és egyéb „zöld törekvései" sikerének köszönhetően a Szegedi Tudományegyetem a UI Green Metric Ranking of Word Universities toplistáján a világrangsorban a 107., a belvárosokban fekvő és működő intézmények közül világviszonylatban a 14., Magyarországon pedig a legzöldebb felsőoktatási intézmény.