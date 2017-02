A testület lefújta, mégis megtartják az algyői népszavazást

Az algyői képviselő-testület visszavonja a ai helyi népszavazással kapcsolatos határozatát, és megkéri a jegyzőt, hogy erről értesítse a választási szerveket, a résztvevőket, a polgárokat és a Szegedi Törvényszéket. Ezt a határozati javaslatot szavazta meg 5 igen és 3 tartózkodás mellett ütörtö ön az algyői épviselő-testület, rendkívüli ülésen. A té megtárgyalását Pongrácz Tamás (Fidesz) érte. Miután kedden kiderült, hogy a görög befektető mégsem akarja megépíteni az Algyő mellé tervezett vegyipari üzemet, a beruházás miatt kezdeményezett népszavazás okafogyottá vált . Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta este a fórumán, hogy a épviselő-testület fújja le a népszavazást, ne kelljen fölöslegesen elkölteni majd hárommillió forintot, és ő ígéri, a kormányhivatal nem fog törvényességi észrevételt tenni.A ütörtöki ülést levezető Gubacsi Enikő alpolgármester elmondta, az önkormányzat állásfoglalást ért és kapott Pálffy Ilonától, a Nemzeti Választási Iroda elnö étől, aki azt írta, a népszavazás kitűzésének visszavonását csak bírósági úton lehetett volna érni, -éig. A törvény szerint már nincs lehetőség lefújni a referendumot. Varga Ildikó jegyző is bejelentette, a határozati javaslat nem felel meg a jogszabályoknak. A népszavazásra szánt pénzből az eddigi öltségekre – kiküldté az állampolgári értesítőket, megjöttek az urná , a szavazólapok – már elköltöttek 2 millió forintot.A épviselő több mint fél órán át vitatkoztak a témáról. Pongrácz és a kezdeményezés támogatói úgy érveltek, a népszavazás méltóságának megőrzése érdekében kell így dönteni, még ha jogi lehetőség nincs is, jó szándékkal. A másik oldalon úgy láttá , egy választott testület nem sérthet törvényt, még ha a népszavazás tényleg fölösleges is. Megbeszélté újból, kinek milyen felelőssége volt abban, hogy idáig jutottak. Meggyőzni ezúttal sem sikerült egymást.A döntés révén a választási irodát vezető jegyző felelőssége, hogy leállítja a népszavazási elő észületeket, vagy sem. Az első esetben törvényt sért. Ha a másodikat választja, szembekerül a épviselő-testület határozatával.Varga Ildikó lapunk érdésére elmondta: neki ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda utasítását kell figyelembe vennie: nem állíthatja le az elő észületeket. árnap reggel 6 órakor kezdődik a szavazás. Ha a bizottságok delegált tagjai nem jönnek el, póttagokat kell behívni, az további 250 ezer forint kiadással jár.