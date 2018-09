A Tisza összeköti Szegedet a Vajdasággal

A víz új kultúrája néven induló projekt a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg. Ebben a szegedi Porta Novum Nonprofit Kft. működik együtt a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központtal, valamint Magyarkanizsa önkormányzatával.



Ezt megelőzte már egy 2013-as együttműködése a városnak Szabadkával. Az új projekt fókuszában a programterület meghatározó folyója, a Tisza áll.



– Kicsivel több mint egy év alatt több, már meglévő rendezvényt kapcsolnak össze újakkal, a víz tematikája mentén – mondta el Mikola Gyöngyi, a projekt szakmai vezetője. Az együttműködési program támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális örökségét. Igyekeznek felhívni a figyelmet a Föld édesvízkészletének megóvására a globális felmelegedés korszakában, emellett a termőterületek elsivatagosodására is, hiszen az időjárási szélsőségek új kihívások elé állítják a régióban élőket is.



Az első állomás a hivatalos megnyitó után Zenta volt. Augusztusban Zentai Happening 1968/2018 néven gyűltek össze a művésztelep alkotói és a zEtna Kiadó szerzői először a főtér zenepavilonjában, majd este csatlakoztak hozzájuk az 1968-as esemény résztvevői is a városi múzeumban.



Szeptemberben a projekt Magyarkanizsán folytatódik a háromnapos írótáborral. Maurits Ferenc kiállításával indul a program, és Tolnai Ottó Kossuth-díjas, vajdasági magyar költő is tart könyvbemutatót. Ezt követi majd októberben a Városnap, majd novemberben szervezik meg a zEtna Irodalmi Fesztivált.



Azután 2019-ben folytatódnak a programok: Szegeden egy új, innovatív rendezvényt szerveznek, a Tolnai Laboratóriumot, március végén. Májusban ismét Zentára tér vissza a projekt, az Énekelt Versek Fesztiváljára. Ott és Magyarkanizsán már többször megrendezték a Tiszavirág Fesztivált, ezúttal viszont Szegeden is megtartják júniusban.



Ami szintén újdonság lesz, az a magyarkanizsai Filmnap, amelyet majd először rendeznek meg jövő év nyarán. A program 2019 októberében zárul, Szegeden. A teljes projekt csaknem 200 ezer eurós támogatással valósulhat meg.