A Tisza volt a jegyese Vágás Istvánnak - Az árvízvédelem tudósaként ismerték a szegedi szakembert

Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője , és Vágás István.

Ezer szállal kötődött Szegedhez és a magyarországi folyókhoz Vágás István árvízvédelmi szakember. Neve a Délmagyarország olvasóinak is ismerős lehet, hiszen ő tájékoztatta a sajtó munkatársait az árvízi védekezésekről. Vágás István november 3-án hunyt el, 88 éves korában. Az Ativizig szakemberéről, a magyar folyók nagy ismerőjéről Kozák Péter , az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője mesélt lapunknak.Vágás István 1965-ben került a szegedi vízügyhöz, és haláláig az igazgatóság életét segítette. 1992-ben hivatalosan nyugdíjas lett, de ahogy Kozák Péter fogalmazott: igazából sosem ment nyugdíjba. Árvízi tapasztalatai – összesen 16 árvízi védekezésben vett részt az ország több területén –, majd tudományos eredményei miatt fiatalon is nagy megbecsülésnek örvendett. Szegeden és országosan is az 1970-es árvízkor vált közismertté, nemcsak a tetőzés pontos előrejelzése miatt, hanem a hónapokon át tartó védekezés alatti pontos, szakszerű, de mégis közérthető fogalmazásaiért, nyilatkozataiért. A Délmagyarországnak és a szegedi televíziónak adott interjúi később is élményszámba mentek.– Az igazi örömöt azonban a közvetlen, nyílt kapcsolatteremtő képessége, segítőkészsége és megtapasztalt „mindentudása" jelentette. Sajátos humora sosem volt bántó, bár az emberi-szakmai butaságot kellő szarkazmussal kezelte. Ezen iratok, irományok számára fenntartott fiókját köznyelven csak „hülyeségtár"-nak nevezte – mesélte a vízügyi igazgató. Számos megjegyzése vízügyi körökben szállóigévé vált. Egyik nagy mondását ma is idézik. Egy újságíró érdeklődött arról, lesz-e árvíz avagy sem, válasza az volt: „Kis mise, nagy mise, nem lesz itt semmi se".Tudományos munkája is elismert volt, nem állt meg a kandidátusi értekezésnél, a legnagyobb tudományos fokozatot is megszerezte: az MTA doktora lett. – Mivel sok árvizet látott, meg tudta ítélni azok súlyosságát. Ezért nem is ment el nyugdíjba soha, tulajdonképpen kórházba kerüléséig segítette munkánkat. Az egyetlen szakmai lapot, a Hidrológiai Közlönyt még tavaly is szerkesztette. Felkészültségéről egy példát is említett Kozák. Elmesélte, már kórházban feküdt Pista bácsi, ám mivel lemerült rádiójában az elem, nem értesült a napi hírekről. Megkérdezte az őt meglátogató Pétert, mennyi a Tisza vízállása. – Én nem tudtam fejből, ám megnéztem a telefonomon, mire ezt megtettem, annyit mondott, szerinte 80 körüli lehet Szegeden. 83 volt – mesélte az igazgató. Ennyire ismerte a folyókat, ezért is mondták róla: a Tisza volt a jegyese.Kozák Péter még szakközépiskolás korában ismerkedett meg vele, mint mondta, óriási hatással volt rá és osztálytársaira, miután találkoztak, nem is volt kérdés, hogy ezt a szakmát választja. Péter így zárta emlékezését a szakemberről: „Páratlan tudásával sosem kérkedett, de minden megnyilvánulásában akarva-akaratlan tudást adott át és tanított. Vitatkozni lehetett vele, de nem szeretni nem."