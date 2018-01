A Tiszán kezdték az új évet: hajóba szálltak a vízi sportokat kedvelők - galéria

Kipper Györgytől, az esemény szervezőjétől megtudtuk, hogy a szegedi vitorláskikötőbe érkezőket újévi malacsülttel, hurkával, kolbásszal, forralt borral és forró teával várták. A hajósoknak idén nem volt nehéz dolguk, legalábbis ami a folyót illeti. Ugyanis jégnek, jegesedésnek nyoma sem volt, így aki csak akart, minden különösebb gond nélkül vízre tudott szállni.Az idei Víz-Partyn is vegyes társaság gyűlt össze, az egészen fiatalokon át a középkorúakig mindenki megtalálta a magának való hajót, vízi járművet. A rendezvény most is sikerrel zárult, a hajósok pedig már minden bizonnyal készülnek a 2019-es január elsejére, hogy újra a vízen köszönthessék az új évet.