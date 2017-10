A többség nem figyel a politikai graffitikre: Simicska oszlopain és a Soros-plakátokon üzennek a kis pártok

Akcióban a kis pártok



Az Együtt szegedi szervezete eddig két, demonstrációként bejelentett akcióban 5 Soros-plakátot szedett le, és 4-et alakított át hasonlóan a Móra utca sarkán látotthoz. – Folytatni szeretnénk az akciókat, és igyekszünk kreatív megoldásokat találni, hogy figyelemfelkeltő is legyen a véleménynyilvánításunk – közölte Dombi Gábor választókerületi elnök. Mihálik Edvin, a Momentum szegedi szervezetének elnöke elmondta, a városban 5 helyen akcióztak, ebben volt óriásplakát és hirdetőoszlopok is. A festés mellett matricákat is elhelyeztek azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az állami korrupcióra és az elszámoltatás fontosságára.

– Az eredeti antiszemita uszítás. Ezzel inkább egyetértek, és jobban is tetszik – mosolyodott el a Szegeden tanuló Bárány Bence, akit a Moszkvai körút és a Móra utca sarkán látható „átalakított" Soros-plakátnál szólítottunk meg. Elmondta, bár a környéken lakik, eddig még nem vette észre az „új dizájnt".A nemzeti konzultációban való részvételre buzdító, jól ismert Soros-plakátból csak a milliárdos vigyorgó arca maradt meg – a kormányzati üzenetet viszont letépték. A helyére a „Nevetni jó!", az „A gyűlölet rombolja a lelket" és más pozitív üzeneteket ragasztottak fel az Együtt és a Párbeszéd szegedi aktivistái. Egy középkorú nő azt mondta, ha elmondaná a véleményét a Soros-plakátokról, azt nem méltányolnák a munkahelyén. Mások pedig futólag annyit mondtak: nem érdekli őket a politika, nem is akarnak ebbe belefolyni.A felújítás alatt álló Budapesti körúti rendelőintézet előtt a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahir Cityposter Kft. egyik, üresen maradt hirdetőoszlopán két másik párt, a Momentum és a Párbeszéd aktivistái hagyták rajta a kezük nyomát. Mint köztudott, Simicska két éve rosszban van a miniszterelnökkel – legutóbb saját oszlopait összefirkálva adott hangot ennek, miután a pártok politikai tartalmú közterületi hirdetéseit gyakorlatilag betiltotta a kormány. Azóta mások is követték a példáját: a fővárosban a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is graffitizett az üres felületekre.A Budapesti körúti oszlopon az „Eleged van? Momentum" és a „Loptak? Üljenek!" feliratok olvashatók lilával fölfújva. Zölddel a Párbeszéd szimpatizánsai írták rá, hogy „Legyen Karácsony", miniszterelnök-jelöltjükre, Karácsony Gergelyre utalva. – Nem tetszik a firkálás, mindegy, mi a tartalma – mondta egy fiatalember. Egy idősebb nő azt mondta, ő egyetért a felirat tartalmával, egy másik járókelő pedig úgy fogalmazott: Ha ők így gondolják, miért ne írják rá?– Nem igazán figyelünk a politikai plakátokra, igyekszünk immunissá válni velük szemben. Szerintem jobban földobná az üres oszlopokat, ha szivárványokkal vagy pónikkal festenék tele, esetleg gyerekrajzok kerülnének rá – vélte Kovács Kati, aki barátjával, Borbély Gergellyel ugyan a környéken lakik, mégis csak azután vette észre a színes feliratokat, hogy felhívtuk rá a figyelmüket.A rendőrség viszont figyel: a plakát- és hirdetőoszlop-firkálásokra vonatkozó kérdésünkre közölte, hogy a Szegedi Rendőrkapitányságra érkezett bejelentés alapján rongálás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen eljárást indítottak.