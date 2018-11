A többszörös évfordulón átadták a díszdoktori címeket és az egyetemi díjakat - Ünnepelt az egyetem

KITÜNTETETTEK



Senator Honoris Causa kitüntető címben részesült: Richard Marz - Medizinische Universität Wien. Doctor Honoris Causa kitüntető címet kapott: Fang-Rong Chang -Kaohsiung Medical University, Terezinha Nunes - University of Oxford, Erich Sorantin - Medizinische Universität Graz, Koji Sugioka - Riken Center for Advanced Photonics. Pro Universitate-díjban részesült: Szabó Gábor, Szajbély Mihály, Véha Antal és Vilmányi Márton



Klebelsberg Kunó-díjat kapott Hannus István és Pro Laudanda Promotione-díjban részesült: Bózsity-Faragó Noémi, Dombi Edina, Görbe Tamás Ferenc, Mészáros András Tamás , Nagy Gábor és Varga Gábor. Nánási László egyetemi docensi címet kapott.

November 11-e többszörös ünnep a Szegedi Tudományegyetemen. 1872.november 11-én kezdődött meg a tanítás az intézmény jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen, majd 1940. november 11-én volt a tanévnyitója az újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetemnek. 2002-ben pedig szintén ugyanezen a napon jött létre az integrált egyetem.A jeles eseményekre emlékezve minden évben november 11.-hez legközelebbi szombaton ünnepli az intézmény az SZTE Napját. Szombaton délelőtt a rektori épületében a szenátus ünnepi ülést tartott, ahol a hagyományoknak megfelelően átadták a díszdoktori címeket és az egyetemi díjakat is. Az ünnepségen megjelentek az SZTE karainak vezetői, jeles professzorai és oktatói, a doktori iskolák képviselői.Az eseményen részt vett – többek között – Juhász Tünde kormánymegbízott, B. Nagy László országgyűlési képviselő, Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Csongrád megye új rendőrfőkapitánya Dakos József is.Az ünnepség nyitányaként elhangzott a Himnusz, majd a szegedi universitas rektora, Rovó László a díszdoktori címeket elnyert professzorai tiszteletére angol nyelven köszöntötte az ünnepségén megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta ennek a napnak a fontosságát és kiemelte Klebelsberg Kunó munkásságát, aki nélkül nem lenne ma szegedi egyetem. Tapssal köszöntötték a tiszteletbeli doktora címet elnyert tudósokat. Ebben az elismerésben idén egy tajvani, egy egyesült királyságbeli, egy osztrák és egy japán professzor részesült. Ez a díjat, olyan személy nyerheti el, aki kimagasló tudományos tevékenysége mellett munkásságával is támogatta a szegedi egyetemet, hozzájárult jó hírének növeléséhez.A kitüntetést kezdeményező kar dékáni vezetése ismertette a laudációt, majd az SZTE rektora nyújtotta át a díszoklevelet. A tiszteletbeli szenátor kitüntető címet Richard Marz a bécsi orvosi egyetem professzora vehette át, ennek feltétele volt a kimagasló közéleti vagy művészeti tevékenység mellett az egyetem jó hírnevének öregbítése is. A Pro Universitate díjat azok kapták, akik jelentős kutatásaik mellett az egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért is sokat tettek, ezt többek között Szabó Gábor az intézmény korábbi rektora is átvehette.