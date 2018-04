A tojástól majdnem a lábosig jutottunk - már 400 őshonos sárga magyar tyúkot neveltek fel Zákányszéken

– A cél az őshonos magyar sárga tyúk gén- és vérvonaltisztítása volt, erre pályáztunk két évvel ezelőtt, amire 12 millió forintot nyertünk. A takarmányt is az önkormányzat termeli meg mezőgazdasági közmunkával. Az állatok a Haszonállat-génmegőrzési Központból érkeztek. A cég a hazai őshonos baromfifajták legnagyobb fenntartója, az egyes fajták szaporulatából magánembereknek és vállalkozóknak is ad el. Öt éven át 25 háztartásba juttattunk kettős hasznosítású szárnyasokat, a tyúkok tojása mellett a kakasok húsát is felhasználjuk, pontosabban megesszük – magyarázta Matuszka Antal, Zákányszék polgármestere, aki a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázatról beszélt.Az igazi kapirgálós, erős, szívós, tiszta génállományú szárnyasoknak egy központi épületet is felhúztak, itt szaporodnak a madarak, majd a tojásokat keltetőkbe helyezik ki.Petákné Fazekas Arankáéknál most 15 másfél hetes kiscsibe csipogott egy ketrecben.– Megnőnek, és tojó tyúkként élik tovább az életüket – válaszolta Aranka a kérdésre, mi lesz a kiscsibék sorsa. – A kakasokat levágjuk. Igazi, jó pörköltet a legalább egyéves kakasból lehet főzni – tette hozzá.A keltetőgép is Petákéknál található, jelenleg 100 tojás melegszik benne. A pontosan 37,8 fokra és 68 százalékos páratartalomra állított készülékben lévő tojások állandó felügyeletet igényelnek.A bázis, ahol a tojásokat tojják a tojók, a Mórahalom és Zákányszék közti egykori Pútyi-tejcsarnok épületében található. A keltetés azonban szakértelmet igényel, ezért kerülnek a tojások Petákékhoz. A tanyán külön tartják a felnőtt kakasokat, amelyek szünet nélkül kukorékoltak.A felnőtt és vidáman kapirgáló madarakat pedig Csúcs Istvánné Irénke tanyáján tekinthettük meg, ahol pulykákkal, birkákkal, disznókkal élnek együtt békességben a hatalmas területen. – Tütyi-tütyi-tütyi! – hívogatta a tyúkokat egy kis zölddel a kezében, mire azok futva érkeztek. – Szépek és egészségesek, meg vagyok elégedve velük, nagyon jó fajta. Vágtunk is néhányat. Remélem, most is kapunk majd belőle – mondta mosolyogva Irénke néni.