A Tosca nyitja a Szabadtérit - megmutatják azt is, milyen az arckifejezése halála előtt

Rost Andrea mint Tosca, Bocsárdi László rendező és Pál Tamás karmester a próbán. Fotó: Dusha Béla

Különleges Toscát tervez Bocsárdi László Jászai Mari-díjas rendező a Szegedi Szabadtéri Játékok idei nyitóprodukciójának: célja, hogy a népszerű opera alapvető értékeit kortárs módon jelenítse meg. Segítségére lesz Bartha József absztrakt teret képző díszlete és Kiss Zsuzsanna modern jelmezei.A legelső próba hétfőn a budai Jurányi-ház kamaratermében zajlott – még az udvarba is leszűrődtek Puccini dallamai.– Szeretném, hogy a kortárs néző úgy érezze, köze van a történethez – magyarázta a rendező. – Operába menni nemcsak szimpla kulturális esemény, hanem érezzék, hogy ezt az operát most írták – ehhez nem realista teret képzeltünk el, és a jelmezek is olyanok, hogy aki ránéz, a hétköznapjaiból ismerős alakot lát bennük.Hasonlóképpen a néző rápillant a kivetített szövegre, és megérti; ehhez átdolgozzuk a korábbi fordítást.Bocsárdi Brecht színházát tartja alapnak a klasszikus darabok rendezéséhez is. Az elidegenítés, a néző figyelmének fenntartása jegyében úgy tervezik, a nagy kivetítőkön nemcsak a szöveget olvashatná a közönség, hanem időnként a színészekről készült közeli felvételeket is látna.

Toscát mindig hátulról látjuk, amikor leveti magát a mélybe – jegyezte meg Bartha. – Most a kivetítőkön azt is megmutatjuk, milyen az arckifejezése a halála előtt.Nemcsak Bocsárdi debütál operarendezőként, hanem Rost Andrea is Szegeden Toscaként – munkájukban sokat segít Pál Tamás karmester, aki az olasz operajátszás mestere. Ahogy a legelső próbán magyaráz, felér egy beavatással a szereplők lelkivilágába. „Tosca állandóan kétségbeesett amiatt, hogy nem fogják szeretni" – mondta az első felvonás próbáján Rost Andreának. A Cavaradossit éneklő László Boldizsárral már az asztal két oldalán állva is érezhető köztük a feszültség.A szereplőgárda jelentős része régi ismerős: Scarpiát Kálmándy Mihály énekli, Angelottit Rácz István. Színpadra lép Altorjay Tamás a sekrestyés szerepében, valamint Böjte Sándor, Pataki Bence és az idei Dömötör-életműdíjat elnyerő Rácz Tibor színművész. A Toscát június 30-án és július 1-jén láthatja a szabadtéri közönsége.