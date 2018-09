A Tóték színésze különleges kiképzést kapott a hitelesség kedvéért - Vízzel avatták tűzoltóvá Borovicsot

Az emeletről lezúdított vízzel avatták tűzoltóvá Borovics Tamást, a Szegedi Nemzeti Színház színművészét tegnap a helyi tűzoltó-parancsnokságon. Hasznos tapasztalatokat szerzett, hiszen ő alakítja a hamarosan látható Tóték című tragikomédiában Tót Lajos tűzoltóparancsnokot.

Szerda délelőtt Borovics Tamás megmutatta a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon, hogy milyen is valójában a lánglovagok egy akciója. A Tóték című tragikomédia tűzoltóparancsnokát, Tót Lajost alakítja majd nemsokára, ezért körbejárta a beérkező riasztás útját, hiszen a színész a legpontosabb karakterformálás érdekében egy kiképzésen is részt vett. Miután beérkezik egy telefonhívás, a tűzoltóknak 120 másodpercük van arra, hogy elinduljanak. Ennek érdekében a hálószobákból egy rúdon csúsznak le. Ezt a színész pazarul be is mutatta, hiszen egy összriasztáson belül minden feladatot elvégzett. Ahogy lecsusszant a rúdon, már vette is fel a védőruhát, s szállt is be a tűzoltóautóba, ahova fotós kollégánk is bepattant. Tettek egy kört az autóval, amit a színész nagyon élvezett, noha a nagy hangzavar és szirénázás miatt nem feltétlenül hallotta, ha szóltak hozzá. Mikor visszaértek, felvett egy izolált légzőkészüléket, majd hangpróbát tartott.– Ez nem azt jelenti, hogy baj van, hanem azt, jön a segítség – mondta Darth Vader-es, torzított hangon a maszk alól.– Ezt azért fontos elmondani, mert sokan megijednek, ha ezen a készüléken keresztül hallják a tűzoltók hangját mentés közben – magyarázta Ördög István tűzoltó alezredes. Példának felhozta, előfordul, hogy valaki álmából ébred arra, hogy már tűzoltók vannak a lakásában.Később Borovics Tamás tömlővel „lemosta" a közelben óvatlanul parkoló autókat, mikor bemutatta, hogyan is oltják a tüzet. Ő is a nyakába kapott egy kisebb hidegzuhanyt, hiszen hivatalos tűzoltóavatás gyanánt rázúdítottak pár liter jeges vizet az emeletről. Bár nem kellett félteni: látszott, hogy élvezi a dolgot.–Vízzel avatunk, tűzzel fájna – viccelődött egy tűzoltó, miközben Tamás a nyakába kapta a hidegzuhanyt. Kiemelkedő szakmai tevékenységéért tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatta Ördög István. Ajándékba még egy saját nevével ellátott, régi, 89-es sisakot is kapott sok hangos pacsizás kíséretében.Borovics Tamás az akció végén azt is elárulta, hogy ő is, mint minden kisgyerek, vágyott arra, hogy egyszer kipróbálhassa, milyen tűzoltóautóban ülni. Elmondta, hogy a tartás is egy fontos dolog Tót karakterénél, és itt ehhez is szerzett tapasztalatot. Természetesen azt is elismerte, hogy a tűzoltók munkája messze nem a legkönnyebb, majd gyorsan sietett is vissza a színházba Bezerédi Zoltánhoz, a rendezőhöz és a csapathoz, hiszen gőzerővel próbálják a darabot, hogy két hét múlva, szeptember 28-án minden tökéletes legyen.Örkény István nevezetes tragikomédiájának középpontjában az áll, hogyan tud egy ember összeszorított fogakkal megfelelni bizonyos elvárásoknak. A rendező, a Kossuth-díjas Bezerédi Zoltán mellett a Tótot alakító Borovics Tamás, Tótné, vagyis Szilágyi Annamária, Gömöri Krisztián, az őrnagy és Sziládi Hajna egyetemi hallgató foglalt helyet, aki Ágikát játssza majd. – Kihúztam bizonyos dolgokat, mert ötven évvel ezelőtt olyan poénok is kerültek bele, amiken ma már nem nevetnénk akkorát. Rendezni olyan, mint a gyerekszobában háborúsat játszani. El kell érnem, hogy a színészek akarjanak velem mókázni. Úgy, ahogy én elképzeltem – magyarázta Bezerédi. A közönség azt is megtudhatta: egy erdő lesz a díszlet egyik fő eleme, ami a kisszínház színpadának forgóján áll majd. Fotó: Kuklis István