A Tramtrain miatt tízpercenként lesz tilos jelzés a sándorfalvi úti vasúti átkelőnél - Forgalmi dugótól tart a képviselő

Ennél a vasúti átjárónál 2019-től reggeli csúcsidőben tízpercenként kapnak tilos jelzést az autósok.

Fotó: Kuklis István

– Szegedre hordom óvodába a kislányomat Sándorfalváról. Már a Csongrádi sugárúti benzinkútnál lévő körforgalom is annyira lelassítja a forgalmat hétfő reggel fél nyolckor, hogy olykor a vasúti átkelőnél van a kocsisor vége – számol be tapasztalatáról Dudás Zoltán. A sándorfalvi önkormányzati képviselő-testület és a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja azt mondja, nemrég utánanézett, milyen sűrűn fog járni a tramtraim Hódmezővásárhely és Szeged között. Arra jutott, hogy a reggeli csúcsidőben az említett vasúti átkelőhelynél tízpercenként lesz tilos jelzés. A villamosvasút-beruházásnak az interneten elérhető leírásaiban nincs szó arról, hogy ezen a helyen alul- vagy felüljárót építenének a vasútnak vagy az útnak. Tehát egy szintben fogja keresztezni a kettő egymást. Ebből arra lehet következtetni, hogy a reggeli csúcsidőben Sándorfalváról Szegedre itt 2019-től lehetetlen lesz bejutni. Pedig itt 4–5000 autós közlekedik naponta, dolgozni, iskolába, erre jár az autóbuszok többsége is Szeged és Sándorfalva, illetve Szeged és Csongrád között, és a szegediek is szeretik erről megközelíteni az autópályát.Felvetésünkre, hogy Sándorfalva felől Szatymaz felé is kerülhetnek az autók, hozzátette Dudás Zoltán, hogy persze, úgy is el lehet kerülni a dugót, ha a sándorfalviak fölmennek az autópályára, és megkerülik Szegedet. Ám az nem normális, hogy a két település közötti legrövidebb útvonallal ez történik, és erre a körülményre – legalábbis a jelek szerint – nem gondoltak a beruházás tervezői. – A beruházás biztosát minden csatornán próbálom elérni, eddig nem sok sikerrel. Indítványozni fogom a sándorfalvi képviselő-testület ülésén, kérjünk hatástanulmányt arról, hogyan fogja érinteni ez a helyzet a Sándorfalván és környékén élők életét. Ha pedig lehet, vizsgálják felül a jelenlegi megoldást: ha már a vadaknak átjárókat építünk az autópályán, ennek a forgalomnak a problémáját is meg kellene ugyanígy oldani – mondta Dudás Zoltán.Feltételezte, hogy készült olyan hatástanulmány, amely a villamosvasút megépülése utáni közlekedési helyzetet érinti. Levélben érdeklődött ez iránt a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalánál. A közelmúltban választ kapott: „Tisztelt Képviselő Úr! A Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvonal kapcsán írt levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a Szegedi Járási Hivatal Útügyi Osztálya nem rendelkezik a tervezett beruházás kapcsán készített hatástanulmánnyal, így azt nem áll módomban az ön részére eljuttatni" – írta Holubán Csilla járási hivatalvezető.Ez a mi értelmezésünk szerint akár azt is jelentheti, a hivatalnak nincs ilyenje, de másnak lehet. A képviselő szerint ha ez lenne a helyzet, nyilván beleírták volna a levélbe azt is, hogy akkor hol, kitől kérje.