A tulajdonosoknak fáj a szívük, de nem tudnak mit csinálni - Eladó a Vígmatróz úszóház

Egyre kevesebb az igazi



Mint korábban megírtuk, mára alig maradtak igazi, klasszikus úszóházak Szegeden. Az egykori Béke szórakozóhely, a másik, a volt Tisza rendezvényház lett, amely csak alkalmanként nyit ki. Tavaly júliusi körképünkben a Szabadság, a Vígmatróz úszóházra, a Horthy Csónakházra és a Foka Ökokikötőbe látogattunk el (2017. július 18.: Fogyatkozik a klasszikus úszóházak száma Szegeden).

Szeretik, fáj a szívük, de belefáradtak. A szegedi Vígmatróz úszóház tulajdonosa, Bálint Péter külföldön dolgozik, szülei idősek ahhoz, hogy alkalmazottak nélkül továbbvigyék az üzletet, ezért eladóvá vált Szeged egyik legnépszerűbb úszóháza. Fotó: Kuklis István

A pohárszedő például reggel ír egy SMS-t, hogy nem jön többet dolgozni. Jönnek a vendégek a meccsre, én meg állok be dolgozni este is – meséli Bálint Péter. Fotó: Kuklis István

A Felső Tisza-parton, az ifjúsági házzal majdnem szemben, a Tisza partján horgonyzó Vígmatróz kikötő és söröző tulajdonosának édesanyja, Bálint Jánosné Irénke fasírtot készített, fia, Bálint Péter rendet rakott szerda délelőtt, készültek az esti futballmeccsre érkezők rohamára. Jövőre már nem nekik kell előkészülniük a vendégek érkezésére, mert úgy döntöttek, eladják az úszóművet, megszabadulnak a vállalkozásuktól.– A szezon idejére nem találunk alkalmazottat, a fiam elmegy külföldre, mi a férjemmel már öregek vagyunk, nem bírjuk az állandó munkát és talpalást. 71 éves elmúltam, most is az orvostól jövök, én álljak a pult mögött egész nap? – tette fel a költői kérdést Irénke, miközben a fasírtokat formázgatta.– Szezonálisan, májustól szeptemberig még nehezebb dolgozót találni. A jó munkaerő már mind elment külföldre. A szúnyogok a legkitartóbbak, azok itt vannak velünk végig – ironizált az úszóház tulajdonosa. A fiatalember azt mondta, belefáradtak az állandó küzdelembe. Péter jelenleg külföldön egy teherhajón dolgozik matrózként, ahol a hatórás műszakot hat óra pihenő követi, igen tisztességes fizetésért. Egy hónapot a hajón tölt, a következőt itthon, de így is többet látja 14 hónapos kisfiát, mivel az úszóházon gyakran reggel 10-től éjfélig dolgozik.Bálinték 2009. május 20-án nyitották meg a helyet, előtte nem sokkal vásárolták meg az előző tulajdonostól. – Minden a saját tulajdonunk – mutatott körbe a fiatalember.– Szomorú, de mit csináljunk. Ki vagyunk szolgáltatva az alkalmazottaknak. A pohárszedő például reggel ír egy SMS-t, hogy nem jön többet dolgozni. Jönnek a vendégek a meccsre, én meg állok be dolgozni este is – folytatta Péter.– Fáj a szívünk. Már két éve el akartuk adni, jó pénzt adtak volna érte, de akkor én nem engedtem – csatlakozott a társalgáshoz Irénke. Az úszóművet egyébként most műszakiztatták le, 12 év műszaki van rajta, és kedden hirdették meg 15,6 millió forintos irányáron. Már aznap benézett két érdeklődő, de a csónakos bérlők miatt szeptemberig biztos maradnak Bálinték.