A Túró Rudi legyen Túró Rudi: túró meg csoki - Minek beletenni a szilvát az édességbe, ha az pálinkába való?

A Túró Rudi legyen Túró Rudi. Túró meg csoki. Nagyjából ez az elvárásunk a hungarikumnak tekintett – bár még annak nem számító – édességgel kapcsolatban. A gyártók azonban egyre több fantáziát látnak benne, így szezononként újabb és újabb változatot találnak ki neki, mégpedig az ízesítéssel összefüggésben. Bár a teljes palettát nem gyűjtöttük össze, ízek tekintetében viszont megpróbáltunk mindenből legalább egy fajtát beszerezni.Feltételeztük, hogy például a barackos rudi, ami gyakorlati kivitelezésben lekvárcsíkot jelent a túrómasszában, nagyjából ugyanaz, függetlenül, hogy a márkanév Kockás vagy Pöttyös. Ez alapján igyekeztünk szerkesztőségi tesztünkön eldönteni, melyek azok az ízesítések, amelyek bátran bevállalhatók, ha már unjuk az átlagost.Összesen 13 ízt gyűjtöttünk össze, az epresből pedig vettünk kétfajtát, hogy lássuk, mekkora eltéréssel lehet számolni attól függően, hogy topmárkás vagy saját márkás terméket vásárolunk. Elöljáróban elmondhatjuk: tesztünk végén kollégáink úgy fogalmaztak, egy-két íztől eltekintve inkább maradnak a hagyományos, natúr íznél.Túró Rudinak egyébként csak a Pöttyös termékeit hívják. Ennek megfelelően van még rudi, rúd, illetve a legviccesebb megoldásként a Mizótól az egyszerűen csak Madártej ízűnek vagy Kakaósnak hívott termék, amelyekhez csak az összetevők között teszik hozzá, hogy túródesszert. Tesztünkből azonban kiderült, hogy még a Túró Rudi név sem mindig jelent garanciát arra, hogy azt kapjuk, amit vártunk.Nincs mit szépíteni, néhány rudi és rúd csúnyán elhasalt a teszten. Például a Mizo Madártej ízű nevet viselő terméke, amelyet egyik kollégánk lelkesen bontogatott „ez jó lesz" felkiáltással, majd a kóstolás után csak annyit mondott: „Ó..." Azon összevesztünk, hogy tulajdonképpen madártejíze van-e, abban viszont egyetértettünk, hogy borzasztó, ráadásul a szaga a poshadt tejére emlékeztetett. A Mizo másik terméke, a kakaós sem jött be szerkesztőségünk tagjainak. „Februárban fogyasztott szaloncukor" – kapta meg a jellemzést.Hasonlóan rosszul szerepelt a Pöttyös banános, amely egyébként gyerekkorunk csokisbanán-ízvilágára emlékeztet, banánra azonban semmiképpen. Az igazi meglepetést viszont a Pöttyös meggyes-mákosa jelentette, amelyhez nagy reményeket fűztünk, de végül fotós kollégánk joghurtos hányingerként jellemezte. Tesztünk után többen jelezték, hogy azt megkóstolták volna, de erről egyöntetűen lebeszéltük őket.A középmezőny viszonylag egységes volt: ehető, de annyira nem jó jellemzést kaptak ezek a termékek. Ide tartozott a két Fitt Pöttyös termék, amelyek közül a málnásnak volt nagyobb sikere; a Spar és a Pöttyös eprese, amelyek közül egyértelműen az utóbbi volt finomabb; a Mizo mogyorósa, amelynek a csokija az egykori Kajla csokira emlékeztetett, és nem volt jó élmény; a Pöttyös barackosa és a szatmári szilvása. Ez utóbbival kapcsolatban több kollégánkban felmerült a kérdés: ha pálinkát is lehet ebből a gyümölcsből csinálni, minek pazarolják Túró Rudiba?A dobogó harmadik fokán a Pöttyös újdonsága, a gesztenyés végzett. Bár ugyanannyi túró van benne, mint gesztenye, előbbi gyakorlatilag nem érezhető. Aki viszont szereti a gesztenyepürét, annak ízleni fog. Amiért a harmadik helyet kapta, az az volt, hogy ez inkább süteményszerű desszert, mint Túró Rudi. Az ezüstérmet így a fekete ribizlis Túró Rudinak osztottuk ki, amely egyértelműen túrós, és a lekvár illik is ízvilágban hozzá. Igaz, ha nem tudnánk, milyen, nem biztos, hogy megneveznénk a gyümölcsöt, amelyikből készült. A legfinomabb termék vitathatatlanul a Pöttyös mogyorós Túró Rudija volt, amelyben nem lekvár, hanem mogyorókrém a töltelék. – Megyek, és veszek is belőle még – vázolta délutáni programját újságíró kollégánk.