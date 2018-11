A tűz élteti a színeket - Kép, ékszer, óra, házszám is készül a lángok közt

Az ovisok is ügyesek

Szabó Zsófi bebizonyítja, a tűzzománcozás ˝gyerekjáték˝ is lehet. Fotó: Török János

Csókási Katalin szívesen tanítana még több gyereket. Fotó: Török János

A legrégebbi zománcozásra utaló emlék Egyiptomból (az i. e. 25. századból) származik.

Ez egy melldísz, amelyet színes üvegplasztikák díszítenek. A ma ismert zománcot azonban ekkor még nem használták, csupán 800 évvel később vált meghatározóvá.

Szabó Zsófi 8 éves, de ha csak az általa készített tűzzománc képeket néznétek meg, erre nem jönnétek rá. Egy-két felnőtt is bőven elmaradna kézügyességben és kreativitásban attól, ami az ő munkáin látszik. S bár még csak kezdő – szeptember óta jár a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra tűzzománcszakkörére – már most ígéretes tehetségnek tartja mentora, Csókási Katalin Nóra zománcműves rajztanár.Zsófi először nagycsoportos óvodásként találkozott a tűzzománcozás csodájával. Akkor mostani tanára műhelyében leshetett el néhány fortélyt, ma pedig bátran dolgozik a többi felnőtt között is, egyelőre egyedüli gyerekként.Készített már ékszert, képeket, és hamarosan házszámtáblát is szeretne, tudjuk meg. S bár a kezdeti lakatosmunkához még kicsi, azért nem unatkozik. Elmeséli, sokat kell vágni, fúrni, reszelni, kalapálni, de ebben egyelőre felnőtt segítségére szorul. Minden más azonban már remekül megy ennek a korosztálynak is, tudjuk meg Csókási Katalintól.– A gyerekek rendkívül kreatívak, szabadok, bátrak, általában sokkal lazábbak, mint a felnőttek – meséli a zománcműves, és beavat, ő is gyerekként, 13 évesen találkozott először a tevékenységgel, ami ma már az élete.– Rézlemezre festünk egy iszapzománc nevű festékkel, melyet egy vagy több rétegben viszünk fel, és karcolt vonalakkal, gyöngyökkel, üveggel díszítünk. Az egyes fázisok között pedig 850 fok körüli hőmérsékleten nagyjából másfél perc alatt égetjük ki ezt a lemezt – részletezi Csókási Katalin, és elmondja, körülbelül 12 éves kortól tudnak teljesen önállóan dolgozni a gyerekek.– Mi úgy mondjuk egyébként, hogy tűzben piktorálunk, azaz tűzben festünk – folytatja, és rögtön meg is mutatja a varázslatot. Zsófi már szép zöldre festett rézlemezét bedugja a kemencébe, s mikor kiveszi, narancssárga színben játszik a felülete. Meglepetésünkre csak annyit mond, figyeljünk, és mi tesszük is a dolgunkat. Lassan citromsárgává, majd gyönyörű élénkzölddé válik a kép – csíny letudva –, s már mehet is a hideg víz alá, hogy teljesen lehűljön.Zsófi azt mondja, a legnehezebb része az, amikor ki kell találni, hogy mi kerüljön a képre. Onnantól kezdve azonban már simán megy a dolog. A tőle telhető legnagyobb szakértelemmel nyúl a lemezhez, már ösztönösen nem fogdossa össze a festett részt, nehogy zsíros legyen. Épp egy tulipános képet készít, amelyet Csókási Katalin szerint 3 óra alatt be is lehet fejezni.Az ékszerekhez, bonyolultabb mintákhoz azért ennél több időre van szükség. Látunk a teremben olyan munkákat, amelyek a szeptemberi kezdés óta készülnek. Türelmesnek kell lenni, mondják a szakkör résztvevői. Egyetért ezzel a tanárnő is, és kiemeli, úgy, mint bármely más kézműves-foglalkozásnak, úgy a tűzzománcozásnak is remek stresszoldó hatása van. Ez pedig manapság nemcsak a felnőttek, de a túlterhelt gyerekek szempontjából is nagyon fontos lehet.