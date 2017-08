A Vadasparkban jártak A notre-dame-i toronyőr sztárjai - galéria

A Szegedi Szabadtéri Játékok régóta fontos partnere a Vadasparknak, nem egyszer látták már vendégül a művészeket egy kellemes kirándulásra.Szombaton A notre-dame-i toronyőr stábja is a Vadasparkban pihente ki az előadások fáradalmait.Így a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Budapesti Operettszínház nagyszabású musicalprodukciójának főszereplőivel, többek közt Veréb Tamással, Gubik Petrával, Vágó Zsuzsival és Homonnay Zsolttal is találkozhattak a látogatók.A Zsiráfház teraszáról indult a csapat, hogy még az esti előadás előtt különleges kalandban legyen részük, hiszen – többek között – zsiráfokat, gyűrűsfarkú makikat etethettek, sőt, részt vettek a borjúfókák tréningjén is.