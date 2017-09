A vádlottak fele el se jött, bűnszövetkezet is lehet a vád - új eljárás jöhet a Hagyó-perben

Új eljárás, bűnszervezet

A vádlottak fele jött el a Szegedi Ítélőtáblán megkezdődött Hagyó per másodfokú tárgyalására. A Fellebviteli Ügyészség képviselője a tárgyaláson, a Kecskeméti Törvényszéken hozott elsőfokú ítéletet elemezve kijelentette, hogy a vádpontok egy részének bizonyítása nem volt teljes, így újabb tanúk, illetve egyesek újbóli meghallgatását is javasolta.

Összességében a vád képviselője azt indítványozta, hogy folytassanak le új eljárást az ügyben, amelyben Hagyó Miklós és a BKV egykori vezetői esetében a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény is megállapítható.

Az egykori főpolgármester-helyettest és társait azzal vádolták meg hét évvel ezelőtt, hogy összesen majd egymilliárd forint kárt okoztak a BKV-nak azzal, hogy a főváros közbeszerzésekkel, illetve pályázatokkal valójában pénzhez akartak juttatni kiváltságos cégeket, személyeket. Olyan kommunikációs, marketingszerződéseket kötött a fővárosi önkormányzat, amelyek túlárazottak voltak, vagy egyáltalán nem volt mögöttük teljesítmény.

Végül az elsőfokú ítélet szerint, bár a vádlottak többségét bűnösnek találták, de senkinek nem kellett börtönbe vonulnia. Hagyó Miklósra, elsőrendű vádlottként, hivatali visszaélés miatt és felbujtóként elkövetett hűtlen kezelésért két év börtönbüntetést szabott ki a Kecskeméti Törvényszék négy évre felfüggesztve.

Az ügy

Még 2009 nyarán robbant ki a túlzott végkielégítési és a korábbi, a cég számára aránytalanul hátrányos szerződéskötések körüli botránysorozat. Mindez oda vezetett, hogy az MSZP budapesti elnöksége felkérte Hagyót és Horváth Csabát, hogy november 20-ig mondjanak le.

2010-ben folytatódtak a botrányok. Hagyó volt szóvivőjét azzal gyanúsította meg rendőrség, hogy úgy vett föl 24 millió forintot a BKV-tól, hogy nem végzett érdemi munkát. Ekkor terjedt el Nokiás doboz kifejezés is, mivel Hagyónak állítólag egy Nokiás dobozban adtak át korrupciós milliókat. 2010 márciusában a gyanúsítottként kihallgatott Balogh Zsolt, a BKV egykori megbízott vezérigazgatója nyilvánosság elé tárt - azóta visszavont - vallomásában és sajtónyilatkozatokban korrupcióval vádolta meg Hagyót.

Pocsék bizonyítás?

Most, a másodfokú perben az ügyész azt mondta, az elsőfokú ítélet egyes vádpontok esetében megalapozatlan, a tényállás felderítetlen, hiányos, és a törvényszék az indokolási kötelezettségének is csak részben tett eleget. Több vádpont esetében a bizonyítási eljárás szinte teljes megismétlésére lenne szükség - hangsúlyozta.

Kaszáné Horuczi Zsuzsanna kifejtette, az elsőfokú bíróság úgy látta, a vádlottak egyéni érdekek alapján, alkalomszerűen követtek el bűncselekményeket, tevékenységüket nem hangolták össze. Az ügyészség szerint azonban a vádlottak bűnszervezetben követték el a bűncselekményeket. 2007 januárjától 2008 decemberéig a hét érintett vádlott között alá-fölérendeltségi viszony alakult ki, és a BKV Zrt. vezetői a vagyonkezelési kötelezettségüket megszegve a cégnek vagyoni hátrányt okoztak.

A táblabíróság az ügyben még két tárgyalási napot tűzött ki, a Mezőlaki Erik vezette tanács várhatóan szeptember 21-én hirdet határozatot.

Budai Gyula elszámoltatási biztos a Hagyó-per miatt érkezett Szegedre sajtótájékoztatni. Fotó: Frank Yvette

Budai Gyula direkt ezért jött Szegedre



Az elszámoltatási biztos kifejezetten a Hagyó per tárgyalására jött Szegedre, hogy a Szegedi Ítélőtábla előtt, miközben az ügyész a teremben a perbeszédét tartja, sajtótájékoztatót tartson. Itt kifejtette, hogy szerinte túl enyhe ítélet született Kecskeméten és bízik abban, hogy a másodfokú ítélet szigorúbb lesz. A politikus azt is hozzátette az elmondottakhoz, hogy 2010 előtt büntetőügyekben volt ügyvéd. Lapunk kérdésre, hogy nem vette-e zokon ügyvédként, ha politikus mondott véleményt egy bírósági ítéletről, azt válaszolta, hogy ez benne van a magyar politikai kultúrában, és véleménye szerint az ő sajtótájékoztatója az nem politikai nyomásgyakorlás, szemben Gyurcsány fenyegetőzésével, amelyet a Sukoró per Kúriai döntése után mondott.

Másfél órán át elemezte az ügyésznő a csaknem száz oldalas első fokú ítéletet Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes nagy port felvert perének másodfokú tárgyalásán, Szegeden. Soványabb közönség előtt a kelleténél, ugyanis a vádlottak fele el sem jött a tárgyalásra - Hagyó Miklós megjelent.Az ügyész egyenként elemezte minden üggyel kapcsolatban, melyik vádlott mennyire érintett, mit követhetett el - az ügyek között a közlekedési célútól a cégekkel kötött kommunikációs szerződésekig sok minden szerepel. Az ügyésznő kérte az első nyolc vádlott kapcsán a bűnszövetkezet megállapítását: azt tehát, hogy cselekményeiket bűnszövetkezetben, folytatólagosan követték el, kihasználva az alá-fölérendeltségi viszonyokat - még ha nem is mindegyik ügyben történt bűncselekmény.A Kecskeméti Törvényszék első fokon hivatali visszaélés és hűtlen kezelés bűntette miatt - négy évre felfüggesztve - két év börtönre ítélte Hagyó Miklóst, és 39 millió forint kártérítési kötelezettséget állapított meg. Mind az ügyész, mind a védő fellebbezett az ítélet ellen, másodfokon várhatóan egy hét múlva hoznak döntést.A részletekkel később jelentkezünk.