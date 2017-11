A vaj után a tojáson szedik meg magukat a spekulánsok

Óriás vajtömb az A Cappella Cukrászdában. Nyáron több tonnát vásároltak kilónként 2500 forintért, most 1850-re esett az ára. Fotó: Török János

Nyáron számoltunk be arról, hogy egy év alatt több mint duplájára nőtt a vaj ára. Gyuris László szegedi cukrász már akkor megmondta, hogy szerinte spekuláció húzódik a háttérben, ezért ő bespájzolt a vajból, több tonnát vásárolt belőle. A hivatalos magyarázat akkor az volt, a brutális áremelkedés oka, hogy egyre többen keresik a vajat a margarin helyett, miközben csökkent a tejtermelés, egyre kevesebb a fiatal tehén Európában, a tejimport lehetősége korlátozott, az európai termelők pedig inkább a kínai piacon adják el a vajat (2017. augusztus 10.: Duplájára nőtt a vaj ára ).

- Folyamatosan kérjük az árajánlatokat a nagykereskedőktől, legutóbb már 1850 forintért tudtunk egy kiló vajat vásárolni. Na most ne mondja nekem senki, hogy a kínaiak és az oroszok hirtelen leszoktak a vajról, a tehenek száma pedig megnőtt. Piacra dobták a korábban tárolt vajat. A vaj kifújt, most jön a tojásspekuláció - magyarázta a mestercukrász.Mint csütörtöki lapunkban megírtuk, hatvan forint is lehet év végére a tojás ára. Hiány ugyan még nincs a tojásból, de jóval kevesebb van a megszokottnál az Európát sújtó állatbetegségek miatt, és ezt a magyar piac is megérzi. Gyuris képtelenségnek tartja, hogy annyi madár elhullott volna, ami ekkora áremelkedést okoz. - Nem hirtelen múltak ki azok a szerencsétlen tyúkok, nincs húsvét sem, és a nyárral ellentétben ilyenkor a tojásfelhasználás is sokkal alacsonyabb az egyik legnagyobb felvevőpiacon, a cukrászatban - érvelt tovább Gyuris.A cukrász szerint egyszerűen azért nem jut elég tojás a piacra, mert nagy részét visszatartják, abból pasztörizált tojáslevet és tojásport készítenek, ami egyrészt hosszabb ideig eltartható, másrészt az élelmiszeriparnak ezekre a termékekre van szüksége, tehát ezeken több a profit. - Ez is ugyanolyan spekuláció, mint a vaj esetében. A kérdés csak az, hogy mi lesz a következő termék, amelynek hirtelen megugrik majd az ára - tette hozzá.