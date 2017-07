A Vajda utcában nem bírt el a lezúduló esővíz elvezetésével a csatorna - Beázott a tető nélküli házban élő idős asszony

– Arra ébredtem szerda hajnalban, hogy a hálószobám plafonjából csepeg rám a víz – mondja a Jósika utca 19. szám alatti ház első emeletén lakó Berkó Antalné.A társasházat egy befektető vásárolta meg. Kisebb harc folyt már amiatt is, hogyan újítsák fel az épületet. Erről korábban lapunk is beszámolt. Manyi megmutatta azt a határozatot, amiben az áll, hogy a tulajdonosok adásvétel jogcímen a tetőteret átruházzák a vevőre, aki szeptember 30-áig meghatározott felújításokat végez rajta a lakástulajdonosok javára 31 millió 700 ezer forint értékben.

Beázott az szkt – Leálltak a villamosok és a trolik

Tegnap délelőtt 9 órától 10 percre leállt Szegeden a teljes villamos- és troliközlekedés. Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója elmondta, különösen az elmúlt két évben sok viharkár érte a társaságot, csak a váltókárok 6,5 millió forintjába kerültek a társaságnak. Most a Zrínyi utcai áramátalakító épület ázott be a viharban. A szakemberek úgy ítélték meg, hogy a biztonságos közlekedés fenntartása miatt az egész rendszert áramtalanítják – ez okozta a teljes járatstopot. Az áramátalakító épületében két helyen találtak komolyabb beázást, a vizet kiszivattyúzták, ami után az elektromos közlekedés újraindult a városban.

– Én nem egyeztem bele, hogy a tetőszerkezethez hozzányúljon bárki. De a tulajdonosok többsége írásban máshogy nyilatkozott. A lakásom fölött már a tető van. Már korábban is attól féltem, hogy ha ahhoz hozzányúlnak, a gyenge falak nem bírják majd a munkálatokat – közölte a 89 éves asszony. A falak a tetőszerkezet elbontását és a renoválást ugyan bírták, de a feje fölötti födém a tegnap hajnalban lezúduló esőnek már megadta magát. Délelőtt Berkó Antalné hálószobájában tucatnyinál is több beázásfoltot számoltunk meg a plafonon, az előszobájában pedig szintén csöpögött a víz.Úgy tudjuk, hogy Berkó Antalnénak már előre jelezték, hogy esetleges esők esetén beázhat. Korábban azt is felajánlották neki, hogy a felújítás idejére költözzön szállodába, aminek költségét állja a beruházó. Ezt Berkóné is elismerte, de azt mondta lapunknak, hogy ezt azért utasította vissza, mert közel a 90. évéhez nem tudott volna még rövid időre sem megszokni egy új környezetet. Információink szerint megígérték az asszonynak, hogy amint elkészül az új tetőszerkezet, teljesen ingyen felújítják a lakását.A lezúduló csapadék több közterületet is elárasztott Szegeden. – Nagyobb csapadék esetén a Vajda utcában felgyülemlett nagy mennyiségű víz elvezetéséről a lakóknak kell gondoskodniuk a közterület takarításának hiánya miatt. Szerda reggel 25 percembe került, míg sikerült a csatornát a sok lehullott avartól annyira megtisztítanom, hogy az el tudta vezetni a vizet – mondta a Vajda utcában élő Nemes Zsolt.Hódmezővásárhelyen az egyik Ormos Ede utcai lakásban a szúnyogháló és a redőny is kitört, ami a gyalogosforgalmat veszélyeztette.