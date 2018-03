A választópolgárok regisztrációját segítik a Vajdaságban és a Partiumban

– Nemcsak magyarországi ügy az április 8-i országgyűlési választás, ez ugyanis a második alkalom, hogy a határon túli magyar állampolgárok részt tudnak venni rajta – közölte Pásztor István , a VMSZ elnöke a Rákóczi Szövetség által rendezett sajtótájékoztatón csütörtökön. A VMSZ jelentős erőket mozgósított annak érdekében, hogy minél többen regisztráljanak: az eddig névjegyzékbe vett több mint 370 ezer külhoni magyar közül legalább 60 ezren vajdaságiak.– Nem fogunk semmi olyat tenni, ami ellentétben áll a magyar választási szabályokkal, nem kívánjuk a szavazás legitimitását megkérdőjelezni, és nem szeretnénk olyan helyzet teremteni, hogy valaki ránk mutogasson a saját sikertelenségének a magyarázataként – hangsúlyozta.A VMSZ stratégiai partnerének nevezte a Fidesz–KDNP-t, és arra biztatta a vajdasági magyarokat, hogy rájuk szavazzanak a pártlistán. – Elemi, húsba vágó érdeke a határon túli magyar közösségnek, így a vajdasági magyaroknak is, hogy talpon maradjon az a nemzetpolitika, amit a magyar kormánnyal együtt építettünk – magyarázta Pásztor István. Toró T. Tibor , az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke emlékeztetett, a határon túli magyarok szavazatai négy éve 1 mandátumot jelentettek, s mivel idén várhatóan kétszer annyian vetetik fel magukat a névjegyzékbe, 2, esetleg 3 mandátum sorsáról is dönthetnek. Hangsúlyozta, hamisak azok az érvek, amelyekkel vitatják a külhoniak szavazati jogát, hiszen az Országgyűlés több nemzetpolitikai döntést hozott, és olyan jogszabályok is születtek, amelyek a határon túli magyarok mindennapi életét befolyásolják. Kása Zsolt , az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Temes megyei elnöke arról beszélt, hogy 2010-ben 15 százalékos volt az érvénytelen szavazatok száma – céljuk, hogy ezt csökkentsék, ezért nyújtanak segítséget a szavazás folyamatában is. Hozzátette, abba természetesen nem szólnak bele, hogy ki hova tegye a voksát.Csongrád megye 1-es körzetének kormánypárti országgyűlésiképviselő-jelöltje, a székelyföldi származású Bartók Csaba arról beszélt, hogy a határon túli magyarok ügyében nem a rendszerváltáskor, hanem csak 2010-ben indult el valós változás. Kifejezte reményét, hogy a nemzetegység egyértelmű lesz hamarosan, nem külföldiként, hanem testvérként tekintenek rájuk, akik nélkül hazánk sokkal szegényebb lenne.A levélben szavazók regisztrációs határideje március 24-én 16 órakor lejár – hívta fel a figyelmet B. Nagy László Fidesz–KDNP-s országgyűlésiképviselő-jelölt. Elmondta, csütörtökig 451 ezer kérelem érkezett a Nemzeti Választási Irodához, és 372 ezer 806 főt vettek fel a névjegyzékbe. Kitért arra is, hogy 2014-ben több mint 128 ezer érvényes szavazatot adtak le a határon túli magyar állampolgárok, 95 százalékuk a Fidesz–KDNP-t támogatta.