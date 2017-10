A vállalkozók szerint irreálisak az elvárások, a szülőket megnyugtatja: szigorították a külföldi diákutak feltételeit

„Nem életszerű"

Szegeden és környékén alig van busz, amely megfelel az új előírásoknak. A Zseppelin Kft.-nek azonban négy új járműve is van - ezek egyikét, egy hároméves Setra 415 GTHD-t mutatta meg lapunknak Varga Endre sofőr. Fotó: Karnok Csaba

Az emberi erőforrások miniszterének rendelete értelmében január elsejétől csak abban az esetben szervezhető külföldi kirándulás, ha a busz este 11 és hajnal 4 óra között nem közlekedik, a jármű nem idősebb 13 évesnél, azon van digitális menetíró készülék, és a szolgáltató vállalja és szakorvos által igazolja, hogy a jármű vezetői nem szenvednek alvászavarban. A szabályokat azt követően vizsgálták felül, hogy januárban Veronában 17-en meghaltak, amikor egy diákokat és tanárokat szállító busz balesetet szenvedett.– Az új szabályozás álláspontunk szerint nem életszerű, és önmagában nem a nagyobb utasbiztonságot szolgálja – fogalmazott Szabó András.

A belföldi utakból nem tudnak megélni

A Déry iskola 11 a és 11 d osztálya tegnap reggel indult Erdélybe - ők még elutazhattak a 17 éves busszal.

– Meggyőződésünk, hogy egy autóbusz műszaki biztonságát nem az életkora határozza meg, mint ahogy abban is biztosak vagyunk, hogy a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szigorú előírások betartásával biztosított egy autóbusz-vezető számára a megfelelő pihenés.A NIT arra is felhívta a figyelmet, hogy az éjszakai vezetés tilalma megnöveli majd az útiköltséget az egész csoport szállásának árával, illetve gondot jelenthet a kötelező alvási apnoe-szindróma vizsgálata is, amelynek tömeges igényére vélhetően nincs felkészülve az egészségügy. – A most megjelent szabályozás mindezek mellett jelentősen le fogja korlátozni a magánpiacot, hiszen viszonylag szűk az olyan személyszállító szolgáltatók köre, akik ilyen paraméterekkel tudnak buszt kiállítani.

Varga Endre jövőre is bátran indulhat külföldre ezzel a busszal. Fotó: Karnok Csaba

Így látja ezt Kormányos Árpád szegedi buszos vállalkozó is, aki egy 17 éves járművel dolgozik. – Négy éve vettem ezt az 53 személyes buszt, amit ezek szerint – bár nyugaton ezzel senkinek nincs problémája – most már külföldön nem használhatok, miközben az ilyen utakból élünk. A belföldi osztálykirándulások a tanév végére koncentrálódnak, és átlagban 500 kilométer utazást jelentenek, külföldi diákutakra viszont egész évben igény van, és nagyjából háromszor annyi megtett kilométert jelentenek. Csakhogy ahhoz, hogy ilyeneket vállalhassak, egy maximum 8-9 éves buszt kellene most vásárolni, hogy abban a pár évben visszatermelje az árát. Újról nem is lehet szó: egy ilyen jármű 300 ezer euróba (minimum 60 millió forintba) kerül, ami a magyar piacon ilyen árak mellett soha nem térül meg.

Fokozott az igény a teljes biztonságra

A vállalkozók tehát nem örülnek a szigorításnak, és türelmi időt szeretnének a bevezetésig, a szolgáltatást igénybe vevők számára azonban megnyugtató az új szabályozás.– Iskolánkban az emelt szintű angolt tanuló diákok kétévente utaznak nyelvgyakorlás céljából külföldre, ezzel váltva, szintén kétévente pedig ausztriai csokoládégyár-látogatást szervezünk. Idén először ráadásul a Határtalanul! programban is részt veszünk – mondta Pocsai Blanka, a szegedi Gregor József Általános Iskola igazgatója. – Azt gondolom, a veronai tragédia mindenkit megrázott és érzékennyé tett erre a témára. Érzékelhető volt, hogy azóta fokozott igény volt a teljes biztonságra, elsősorban a hozzátartozók részéről. Ezért a szülők, a gyerekek és az intézmények számára is megnyugtató, ha a busz műszaki állapotára és a sofőrre is nagyobb figyelmet fordítanak. Természetesen aki buszos utakat szervezett, eddig is kellő körültekintéssel volt, de mostantól olyanokra is hangsúlyt kell fektetni, amik talán eddig nem voltak a fókuszban. Ez pedig hasznos. Szerintem a buszosoknak is – mondta Pocsai Blanka.