A vandálok nem kímélik a pihenőhelyet: nem kerül vissza a helyére a tiszaszigeti mélypont gyűrűje

A fából készült pihenőpadok és asztalok is áldozatul estek vandáloknak. Fotó: Kuklis István

Tavaly májusban írtunk arról, hogy széttörték a tiszaszigeti Mélypont Emlékhely térplasztikájának kerámiagyűrűjét (2017. május 5.: A szerelemlakatokból nem lett hagyomány, eltűntek a hűség zálogai – Széttörték a Mélypont gyűrűjét). Utánajártunk, megcsináltatták-e a gyűrűt, hogyan tartják karban a kirándulásokra is kiválóan alkalmas emlékhelyet.Itt található hazánk legmélyebb pontja: a tengerszint feletti magassága 75,8 méter, amelyet az 1984-ben állított kopjafa szimbolizál. A térplasztika közepén egy kerámiagyűrű állt. Erre a gyűrűre kezdték rákötni az ott kiránduló párok a szerelmüket szimbolizáló szerelemlakatokat.– Először a lakatokat törték le vandálok, majd tavaly a kerámiagyűrűt is széttörték – mesélte Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere. Hozzátette, sajnos nemcsak a gyűrű esett vandál kezek áldozatául, hanem több fapad és asztal is, ezeket a tűzre dobták a kirándulók. Az asztalokat kicserélték a régi piac betonlapjaira, a padok ülőkerészét pedig rendbe tették. A falu vezetése úgy döntött, a kerámiaplasztikát nem fogják újra elkészíttetni, helyette olyan emléket kívánnak állítani, amely maradandó lehet.– A pihenőhelyen van egy szikla, amely Nagy-Magyarországot ábrázolja, ezen történelmi örökség mellé egy Torontál térséghez kapcsolódó domborművet szeretnénk állítani – magyarázta a település vezetője. Az önkormányzat tíz éve fejleszti a népszerű kirándulóhelyet, ám sokszor kezdhetik elölről a munkát.A pihenőhelyen egy kiszáradt rész utal arra, volt itt egy kis halastó is. Kiderült, ennek a fóliáját is szétszedték, így elszivárgott belőle a víz. Nem tudták pótolni, hiszen itt nincs áram, ezért meg kellett szüntetniük a halastavat.Szeretnék ezt is újra üzemeltetni, ezért az önkormányzat árajánlatot kért az áramszolgáltatótól a bekötésre.Az emlékhely kerítéssel körbekerített, nádfedeles épülettel ellátott, kirándulásra, sütögetésre kiválóan alkalmas hely. Cél az, hogy aki idejön, tudjon pihenni, szalonnát sütni. – Igyekszünk rendben tartani a Mélypont Emlékhely környékét, sokan járnak ide biciklivel, baráti társaságok, munkatársak – magyarázta a polgármester.Az emlékhely 15 kilométerre van Szegedről, ahonnan kiépített kerékpárút vezet a Mélyponthoz. Ezt öt éve építették, négy település – Szeged, Újszentiván, Tiszasziget, Törökkanizsa – közreműködésével. A töltés felől is meg lehet közelíteni Magyarország legmélyebb pontját, ám az nem kerékpárút, hanem egy árvízi bekötőút, amely az 1970-es években épült, és betonelemekből áll. Ez a mezőgazdasági, erdészeti és a határvédelmi forgalom során teljesen tönkrement, az idei esztendő csapadékos időjárása pedig életveszélyessé tett egy közel egy kilométeres szakaszt. Az önkormányzat több pályázatot is benyújtott a munkák elvégzésére, 700-800 métert az Agrárminisztérium támogatásával, vis maior keretből pedig mintegy 250 méteres részt tudnának felújítani.Ferenczi Ferenc elmondta, amennyiben mindkét pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor az életveszélyes szakaszt meg tudják szüntetni, ha ez nem sikerül, elképzelhető, hogy az utat mindenfajta forgalom elől le kell zárni.