A város kiürült, a strandok dugig: 3 tizeden múlt a melegrekord Szegeden - galéria

Bár szerkesztőségünk előtt 40 fokot mutatott a hőmérő, nem dőlt meg a 2011-es melegrekord, amikor Szegeden 37,2 fokot mértek. Hétfőn is közel volt hozzá, de a rekordra nem volt elég.– Trópusi éjszaka előzte meg az év legmelegebb napját Szegeden, hétfőre virradóra 21-22 fok volt éjszaka. A környéken zivatar, vagy egyéb hűtőhatás nem érvényesült. Azt kijelenthetjük, hogy a hétfői volt az év eddigi legmelegebb napja Szegeden, de a melegrekord nem dőlt meg. Hat évvel ezelőtt ezen a napon 37,2 fokot mértek Szegeden. Az országos csúcsot ugyanezen a napon szintén 2011-ben rögzítették, Túrkevén, ahol 39,1 fok volt. Szegeden tegnap 36,9 fok volt – tájékoztatott Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. A meteorológia így is harmadfokú hőségriasztást adott ki a megyére, vörösben játszott a hőtérkép is.Érdekességképpen megemlítette, annak ellenére, hogy míg mi majdnem megfőttünk, az ország más részein kellemes volt az idő, Záhonyban például mindössze 20 fok volt hétfőn.Kedden is meleg lesz, de nem ennyire, csütörtökön pedig már 30 fok alatt lesz a hőmérséklet. – Szerda Csütörtökre éjszaka zivataros zóna vonul át felettünk, ami lehűlést okoz, de a Dél-alföldön várható a legkevesebb csapadék – tette hozzá a meteorológus.A hőség miatt hétfőn délelőtt Békés és Csongrád megyében a legmagasabb szintre, harmadfokúra emelte a hőség miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint harmadik fokozatú, a pirossal jelölt veszélyes események már komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek lehetnek.Figyeljen, se gyereket és állatot ne hagyjon az autóban, mindig legyen maguknál friss víz, és ha teheti, huzamosabb ideig ne tartózkodjanak a napon: 11 és 14 óra között ha lehet, ki se menjen a lakásból.