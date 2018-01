A városiasodás újabb szintjére léptek: Kisteleken a fejlesztések évére készülnek

Nagy Sándor büszke Kistelek Zöld Város Programjára. Fotó: Kuklis István

Mivel építész végzettségű, közvetlen környezetében, így otthonában és a városban is mindig épít valamit Nagy Sándor.A városvezető lapunknak elmondta, a nagy faluból mára valódi kisvárossá váltak, így olyan dolgokra is hangsúlyt fektetnek, amelyek az emberek komfortérzetét javítják, vagy éppen a múlt tiszteletéről tanúskodnak. Ez utóbbira jó példa a tavaly augusztus 20-án felavatott Mária Terézia-mellszobor. – Az uralkodó rendelete nyomán jött létre Kistelek, és születésének háromszázadik évfordulója alkalmából avattuk a szobrot – mondta.A mögöttünk álló évvel elégedett a polgármester, hiszen számos pályázatuk nyert. – Zöld Város Programot valósítunk meg, korszerűsítjük a főutcánkat és az oktatási intézményeinket, bővítjük a piacot, rendbe tesszük a temető környékét, továbbá a könyvtár és a bölcsőde fejlesztése is megtörténik – sorolta.

Az épített környezet megújulása mellett a helyi közösség összetartó erejét emelte ki lapunknak. Népszerűek gasztronómiai fesztiváljaik, amelyek sora 2017-ben is bővült, s amellyel a halász- és a vadásztársadalmat célozták meg. Nagy Sándor úgy összegzett, az egyik legfontosabb a jó közösség, hogy tudnak egymásra számítani az emberek, mert ettől lélegzik a település.