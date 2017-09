A vártnál kevesebb állami támogatást kap a színház - Megújul a művészgárda

Hivatalosan is elkezdődött a Szegedi Nemzeti Színház új éve a tegnap délelőtti évadnyitón. Gyüdi Sándor főigazgató elmondta, hogy az előző évadhoz képest a nézőszámuk és a jegybevételük is növekedett, de az állami támogatásuk az ígért kétszereződés helyett összesen egy százalékkal emelkedett. A magasabb garantált bérminimumot biztosítja a támogatás – a színház 181 közalkalmazottja közül azonban csak 120-at érint ez a változás.



A városi önkormányzat képviseletében Kozma József megfogalmazta a közönség nevében az egyetlen elvárást: élményt adó produkcióknak lehessenek részesei. Keszég László főrendező megnyugtatta, hogy gondosan összeállított és sokszínű műsorral készülnek. A vezetőség tudatos munkájának célja, hogy minél szélesebbre nyissa az ollót, és egyedül a minőséget tartsa vezető szempontnak.

Spiró György művészeti vezető elárulta a legfontosabb, színészeket érintő változtatásukat: minden produkcióra 5-6 nappal hosszabb próbaidőszak jusson. Ennyi idő alatt meg is lehet rendezni egy előadást, jegyezte meg, Shakespeare színházában erre 2-3 nap jutott. De nem ez a cél, hanem hogy több ötletet, kreativitást lehessen belevinni a próbákba, legyen játék – ha ez a folyamat sérül, akkor csak ideges darálás lesz az eredmény. Tudjanak elmélyülni a szerepben, hiszen ez a színészet lényege.



Nyolc nagyszínházi, ugyanennyi kisszínházi és egy stúdiótermi produkcióval készülnek, mondta el Gyüdi Sándor az évadnyitón. Kettő közülük ősbemutató: Németh Ákos Tél című drámája, valamint Molnár László zeneszerző darabja. Két új rendezőt várnak; a Kossuth-díjas Máté Gábor Papp András és Térey János Kazamaták című darabját viszi színre, az elismert szerb direktor, Rale Milenkovic pedig Szuhovo-Kobilin Tarelkin halála című „képtelen komédiájával" mutatkozik be. Keszég László pedig először rendez operát, mégpedig Bizet Carmenjét. A többi új munkatársat is felsorolta: a tegnap esti Nyitány-gálán bemutatkozott hat új színművészt és négy balettművészt, az énekkar két új tagját, Máté Beátát és Jóhannsson Aron Ottót, a tánckarba érkezett Baranyai Krisztiánt, Varga Mónika rendezőasszisztenst, valamint a gazdasági irodára felvett Marton Tímeát.



Díjátadással zárták az évadnyitót: Tajti Gabriella átadta Kárász Zénónak az SZTE közönségdíját, valamint az Örökös tagok közé léphetett Kovács Kornélia karigazgató és Molnár Zsuzsa díszlettervező, szcenikus.