A vásárok vásárába tartunk - Nagyvárad után irány Körösfeketetó - Videó

Fotó: Török János

A körösfeketetói vásárban minden IS kapható a szakértők szerint, mi pedig pont oda tartunk, csak előtte megálltunk a nagyszerű Nagyváradon, hogy szombat reggel frissen és kipihenten vágjunk neki a régió egyik legrégebbi és legnagyobb vásárának, a Királyhágótól 10 kilométerre, Erdély belseje felé.A szüntelen száguldásban segítségünkre van a csodálatos, Romániában észrevétlenül rejtőzködő 1,2 literes hengerűrtartalmú Dacia Duster, amelynek légkondicionálója nappal, ülésfűtése pedig éjjel volt segítségünkre a varázslatos városban, ahol mint mindenhol Romániában az országegyesítés századik évfordulóját ünneplik.A fesztivál ellenére a belváros meglepően gyorsan kiürült kora este. Mint azt a főutca egyik vendéglátóhelyének tulajdonosa mondta, kicsit minden elfalusiasodott errefelé. Mi is hiába kerestünk egy kis savanyú csorba levest, még a város egyetlen éjszaka is nyitva tartó, nagyon menő sztéket is felszolgáló helyén is azzal a szomorú ténnyel kellett szembesülnünk, hogy délután öt után nem szolgálnak fel levest. Az már egy másik kérdés, hogy vajon minden nap frissen készülnek-e a levesek, vagy esetleg az amúgy valószínűleg kevesebb árréssel eladható maradékot melegítik majd fel másnap.Ez persze senkit sem zavart délután, amikor a román népdalokat éneklő csoportok váltották egymást a város főterén felállított színpadon, amely előtt többek között gulyást és faszénen sült húsrudacskákat, azaz miccset kínáltak töménytelen mennyiségben. Arról persze nem sok szó esett, hogy a város egyik gyönyörűségét, a Fekete Sas palotát, amely Nagyvárad egyik legmodernebb és legnagyobb többfunkciós épületegyüttese volt, Magyarország leghíresebb építészei tervezték.