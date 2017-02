Létezik egy könyv, amiről mindenkinek megvan a véleménye. Egy könyv, amit idegenek előtt irtó ciki dicsérni. Ez a könyv nem más, mint A szürke ötven árnyalata. Készült belőle film is, ami szakmai körökben a közröhej tárgya lett. És most íme, megérkezett a regénytrilógia filmváltozatának második része is!