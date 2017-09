A veszélyzónában vészeli át a hurrikánt három szegedi diáklány - Irma lecsapott Floridára

Nem túl biztató, amit az égen látunk. Vasárnap délután csap le az Irma.

Jelentkezett szerkesztőségünknél az a három diáklány, akiről még tudomásunk volt:tartózkodnak. Ők nem voltak olyan szerencsések, mint a korábban bemutatott szegediek, akik autóval már elérték Washingtont. Nagyi Barbara, Bakó Krisztina és Boros Gyevi Lili Miamit, a legveszélyesebb települést ugyan csodával határos módon el tudta hagyni, de továbbra is Floridában vannak – Orlandóban, egy szállodában vészelik át a természeti katasztrófát.

- Egy Missouri-államban lévő hotelben dolgoztunk, mi fogadtuk a vendégeket, illetve a kávézóban szolgáltunk fel – mesélte Lili, akivel szintén Facebook-on tudtuk felvenni a kapcsolatot szombaton. – Három hónapot voltunk ott, most pihentük volna ki magunkat, mielőtt szeptember 21-én hazautazunk.



A lányok kedden értek Miamiba, szerdán azonban már el is jöttek onnan – bár az sem volt egyszerű. – Próbáltunk konzervet és vizet venni, de a boltok polcai már üresek voltak, a legtöbb benzinkutat pedig lezárták. Abban, hogy elmeneküljünk onnan, senkitől nem kaptunk segítséget. Hívtuk a külügy-és a belügyminisztériumot, mindenhol azt mondták, maradjunk ott. Hatalmas szerencsénk volt, hogy egy barátnőm távoli rokonai tudtak nekünk segíteni. Ők Miamiban élnek, lefoglalták nekünk ezt a szállást, eljöttek értünk és elhoztak. Tovább viszont nem tudtunk utazni, mert az utakon hatalmas a dugó, jegyet pedig már se vonatra, se buszra nem lehet kapni.

Mintha kifosztották volna az üzleteket: az emberek túlélésre rendezkedtek be.

A lányok most Orlandóban vannak, amely három órányira van Miamitól és szintén veszélyzónának számít. – Itt is nagyon drága volt egy szoba és nehéz is volt helyet találni, de azt mondják, hurrikánbiztos, de így is hatalmas a pánik – mesélték a lányok, akik azt tervezik, az ablak nélküli fürdőszobában vészelik át, amíg Irma a területen tombol. A hármas erősségű hurrikán magyar idő szerint vasárnap délután csapott le a szárazföldre.

Hogy hogyan jutnak haza, azt egyelőre még a lányok sem tudják. – Eredetileg másfél hét múlva repültünk volna Cancunból, ott viszont földrengés volt, és hurrikán várható. Úgyhogy csak remélni tudjuk, hogy addig át tudjuk foglalni a jegyünket máshova.