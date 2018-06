A viharkárok megelőzésén dolgoznak

A klímaváltozás miatt térségünkben, így Szegeden is a csapadék egyre kevesebb, ugyanakkor egyben egyre intenzívebb formában koncentrálódik. Ez főleg városokban okozhat jelentős károkat. Ezek enyhítésének egyik útja az extrém csapadékok rövid távú előrejelzése, amely lehetővé teszi a hatékony kárelhárításra való felkészülést. Ezt szolgálja az a pályázat, amelyet Szeged és a szerbiai Újvidék közösen valósít meg.



– Egyre többet tapasztalhatjuk mi is, hogy Szeged egyik részén átmegy egy nagyobb zivatar, amely a városból kiérve átvált jégesőre – magyarázta Gál Tamás, az SZTE éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének egyetemi docense. Hozzátette, az általuk kifejlesztett prognózis az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésének kiegészítése lesz majd. Úgy tervezik, hozzáigazítják a dél-alföldi és vajdasági körülményeket, így ez a magyar és szerb városra specializált, két napot előrevetítő jelzés lesz. Mindezt kiegészítik egy figyelmeztető rendszerrel, e-maillel vagy mobilapplikációval. Így például a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kaphat értesítést arról, hogy extrém csapadék várható, és felkészülhet rá.



A projekt hétfői szegedi workshopján Nagy Sándor alpolgármester kifejtette: a lehullott csapadék kezelése szintén egy hangsúlyos probléma, mivel ez csak igen költséges építészeti megoldásokkal kezelhető. A közös szerb–magyar pályázat a lehulló csapadék hasznosítására is nyújthat megoldást egy megfelelő cselekvési terv kidolgozásával.