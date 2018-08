A világ egy nagy család - Spirituális feltöltődésre invitáltak Nandafalvára

– A fő szlogenünk egy védikus aforizma, miszerint az egész világ egyetlen család. Mi ebben hiszünk, s nem a globalizációban. Úgy gondoljuk, Földanya is egy egység, s mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk attól függetlenül, hogy hova tartozunk születésünk szerint – mondta lapunknak Leveles Zoltán Haridzsan, aki a nyílt napra érkező vendégeket fogadta. Nandafalván, a hindu közösség szó szerint színes életet él, a napokban zárul egy 150 fős táboruk, amelyre többek között Chiléből, Peruból, Németországból, Bulgáriából, Svájcból érkeztek, míg Indiából tanítómester látogatott el a Balástya melletti tanyavilágban lévő birtokra.A szombati nemzetközi búcsújukra minden spirituális feltöltődésre vágyót szeretettel invitáltak, a program egy védikus tűzáldozattal kezdődött. – A tűz segítségével szabadulunk meg minden negativitástól. A tűz önmagában is egy misztikus elem, ahol jelen van, ott nem lehet sötétség. Ez egy mantrameditáció és hangterápia is egyben, a tűzbe dobott gabonával együtt a mantrák segítségével megszabadulunk minden negatív gondolattól – magyarázta Leveles Zoltán Haridzsan a karmatisztító ősi rítus lényegét.Kiemelte, hogy minden résztvevő díszvendég, legyen akár Szvámi, Indiából érkezett guru, a közösség lelki vezetője, vagy egyszerű érdeklődő, aki szeretne egy kis bepillantást nyerni a hindu világba, hiszen minden élőlényből csak egyetlen van, megismételhetetlen.A nandafalvi hindu közösség jövőre ünnepli alapításának negyvenedik évfordulóját. A házigazda, Leveles Zoltán Haridzsan elmondta, céljuk, hogy megújuló energiára váltsanak, a 2000-ben épült, hagyományos hindu és magyar építészeti elemeket ötvöző templomukat szeretnék lekapcsolni az elektromos hálózatról, így a jövőben napelemekkel biztosítanák az áramellátását és a fűtését. Erre a célra is gyűjtöttek adományokat a szombati nyílt napon.