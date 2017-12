A világgal énekelt a gyakorlóiskola kórusa

A Kodály-emlékév tiszteletére szervezett Kodály nyomában című országos online zenei vetélkedő zárórendezvényét pénteken tartották. A díjátadóval egybekötött ünnepélyes gálaműsor egyik fő eseménye volt az Énekel a világ közös éneklés, amelyre az ország minden pontjáról és külföldről is jelezték részvételi igényüket. A rekordkísérlet lényege az volt, hogy egyszerre, egy időben a világ számtalan pontján ugyanazt a két népdalt énekelték amatőr vagy profi kórusok. A programhoz az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Művészeti Iskolájának Bartók és Bárdos kórusa, valamint zenekedvelő tanárai is kapcsolódtak. A juhász és a Röpülj, páva, röpülj című dalok szegedi eléneklését az M5 is rögzítette.Csaknem 50 hazai és határon túli település 89 kórusában 3100 énekes énekelt együtt a Kodály nyomában országos online zenei játék pénteki díjátadó gáláján, köztük ezren Kecskeméten a Messzi István Sportcsarnokban az Énekel a világ akció keretében, ezzel országos rekordot állítva.Fotó: Karnok Csaba