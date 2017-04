A villamoson megy a net, a buszon nem találják

Szeged az első



– Egy ilyen többletszolgáltatás utasvonzó hatású, ami idővel a bevételekben is érzékelhető lehet – magyarázta a városfejlesztési alpolgármester, miért vágtak bele a fejlesztésbe. Az a cél, hogy a városi járatok mindegyikén, mindenütt teljes legyen a lefedettség. A tömegközlekedési eszközökön működő ingyenes wifiszolgáltatásban Szeged az első az országban. Miskolcon a villamosokon fut ingyenwifi, a buszokon pedig most tesztelik – tette hozzá Nagy Sándor. Megjegyezte, ha egy-egy járaton lelassul a szolgáltatás, az többnyire azért van, mert egyszerre sokan használják.

Rábuktak. A fiatalok főként csetelésre használják a villamoson lévő ingyenes netet. Fotó: Frank Yvette

– Én utazom minden villamosjáraton, és ezeken jól fut az ingyenwifi – mondta a 4-es vonalon az egyik Tatra villamoson utazó Bence, miután bejelentkezett az SZKT rendszerébe.A másik oldalon általános és középiskolás lányok nyomkodták okostelefonjaikat. Azt mondták, többnyire arra használják az ingyenes internetet, hogy a Facebookon cseteljenek. Lili azt is megjegyezte, nagyon jól jön neki a szolgáltatás, amikor elfogy a havi mobilnetes kerete.Mint korábban megírtuk (2017. március 3.: Hasít az SZKT-s ingyenwifi), március elején az SZKT összes PESA villamosán és piros Škoda–Ikarus troliján is elérhetővé vált a városi cég által biztosított ingyenes internet. Miután a flotta legmodernebb járműveit fölszerelték megfelelő routerekkel, a jelet a szerelvény teljes hosszán lehetett fogni. Majó-Petri Zoltán , az SZKT igazgatója akkor elmondta, március végére az összes trolin, villamoson – közel 100 járművön – lesz ingyenes internet, kivéve a nosztalgiajáratokat és a pótlóbuszokat. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, a fejlesztéshez szükséges eszközbeszerzésre nagyjából 10 millió forintot kapott az SZKT.

Bár a szolgáltatás április elején minden járművön elindult, az utasok tapasztalata szerint az elmúlt hetekben többször is gond volt vele: a rendszerbe történő bejelentkezésnél tovább nem jutott az ember, vagy ha igen, az oldalak lefagytak, a betöltések megakadtak. Úgy tudjuk, néhány járművön hardverproblémák adódtak, és a távközlési szolgáltató hálózatával is gond volt, de ezeket időközben sikerült megoldani – tegnap legalábbis újra használható volt a rendszer.A DAKK helyi járatú buszain szintén elindult április elején az ingyenwifi, amelynek üzemeltetésére az önkormányzattal kötött nyolcéves szerződésben vállalt kötelezettséget az állami közlekedési cég. Ezzel azonban az utasok szerint több gond akad. Csütörtökön kora délután találomra szálltunk föl a Dugonics téren egy 76-os járatszámú Ikarusra, ami Szentmihályra tartott.– A Dugonics téren még megvolt, de itt már nincs jel – mondta a Petőfi Sándor sugárút elején Horváth Róbert, akit arra kértünk, keresse meg a DAKK ingyenwifijét a telefonján. Egy másik fiatalember is hiába kereste, és a mi telefonunk sem érzékelte a jelet.Miután megkérdeztük, a DAKK-tól azt az információt kaptuk, hogy elvileg minden helyi járaton elérhető az ingyenwifi, de műszaki problémák adódhatnak. Ezért arra kérik az utasokat, jelezzék nekik – a járatszámot és az időpontot megadva – telefonon, e-mailben, levélben vagy akár személyesen is, ha valamelyik járaton nem találják az ingyenwifit, hogy elháríthassák a hibát.