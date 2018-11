A VIP-parkoló ügy mellett terítéken volt a lakás- és a csendrendelet

Szentistványi István módosító javaslatát leszavazzák a lakásrendelet kapcsán, majd elfogadják a rendeletet. Az önkormányzati cégek beszámolója is átmegy, majd egyhangúlag támogatják az általános iskolások úszásoktatásának támogatását. 17 igen, 6 nem, 2 tartózkodással elfogadják a zajrendeletet is - itt a mai közgyűlés vége, köszönjük a figyelmüket.Zárásként csendrendelet: Haág Zalán kiemeli, az önkormányzat nem veszi figyelembe a kormányhivatal észrevételét. Hiába lépett hatályba szeptember 15-én a rendelet, ez már nyáron éreztette a hatását a városban. A szegedi lakosságot sújthatja leginkább a csendrendelet, hiszen az otthoni zenehallgatás sem engedélyezett, ezt elfogadhatatlannak tartja Haág Zalán. Azt mondja, a közgyűlés még tárgyalni fogja ezt a rendeletet, és újra kéri a városvezetést, egyeztessen az érintettekkel. Botka László azt mondja, Haág a korábbi hazugságait ismételi, a kormányhivatal egyszer már megállapította, hogy törvényes a rendelet, majd egyszer újból előkerült az ügy. Nem egy senki által meg nem választott hódmezővásárhelyi hölgy vezeti Szeged városát, hanem a megválasztott politikusok, továbbra is dübörög az idegenforgalom a városban - jegyzi meg Botka László. Politikai akciónak minősíti a kormányhivatal tevékenységét az ügyben.Póda Jenő méltatlannak tartja egy polgármesterhez, ahogy Botka embereket minősít. Arra kéri, térjen vissza ahhoz a viselkedési kultúrához, ami Szeged városához méltó. Botka szerint Szeged városához az méltó, ha szóvá teszi, ha egy köztisztviselő beleszól az önkormányzat rendeletalkotásába. Kötelességének érzi a polgármester, hogy felszólaljon. Mózes Ervin címzetes főjegyző úgy szól, más megyei jogú városok zajrendelete nem volt törvénysértő, csak a szegedi. 2018 augusztusában úgy tájékoztatta őket a kormányhivatal, törvényes a szegedi zajrendelet. Zárt ülés!Villámülés lesz, ha így haladunk, hozzászólás nélkül lépnek át több napirendi ponton. Tóth Károly kiemeli, Szeged kulturális sokszínűsége megmutatkozik abban is, hogy továbbra is támogat egyes kulturális szervezeteket. Kozma József azt mondja, a kulturális bizottság javasolja, a Szegedi Nemzeti Színház rendezzen egy közönségnek szóló gálaműsort.Az általános iskolás gyerekek úszásoktatásának támogatása kapcsán Joób Márton elmondja, kereken 20 éve létezik a program, a 31 általános iskolából 27 veszi igénybe ezt a lehetőséget. Egy évben megközelítőleg 2800 gyerek vehet részt úszásoktatáson. Kozma József szerint ragaszkodniuk kell ehhez a programhoz mindaddig, amíg nem kapja vissza az önkormányzat az iskolákat az államtól.Átugrunk a 100%-os önkormányzati cégek háromnegyedéves beszámolóin. Rózsavölgyi József (Fidesz-L.É.T.) soknak véli a 100 millió forintot, amit az orrszarvúakra költenének a Vadasparkban. A szőregi óvoda jövőre lesz 90 éves, viszont nincs parkolója - ezt a 100 milliót inkább az óvoda parkolójának kialakítására költenék, ami jóval olcsóbb is lenne. Úgy zárja, Péter László, Szeged díszpolgára is megérdemli, hogy parkolóbérletet kapjon - erre az ülést átvevő Solymos helyesel, majd hozzáteszi, nem kellene mocskolódó kampányt folytatni. Berkesi Ottó a szőregi óvoda parkolójával kapcsolatban azt mondja, a csapadékelvezetést is meg kell oldani ahhoz, hogy kialakíthassanak egy parkolót, úgy véli, rövidesen megoldódik a probléma. Rózsavölgyi válaszol, 2014-ben írt levelet az önkormányzatnak a parkoló ügyében - így őt támogatja Berkesi abban, hogy ez megvalósuljon és nem fordítva.Jön a lakásrendelet: Botka László azt mondja, bár többször módosították a rendeletet, de a szociális igazságosság szempontját szeretnék erősíteni, minél több olyan családnak adnának lakhatási lehetőséget, akik ezt önerőből nem tudják megoldani. Szécsényi Rózsa szerint a módosítás célja hogy a helyzethez igazítsa a rendeletet, mert sokan küzdenek lakhatási problémákkal. Joób Márton azt mondja, 2015 óta 700-an kaptak szociális bérlakást a piaci ár harmadáért. Hatszoros túljelentkezés van a programon, ezért is döntöttek a bővítés mellett.Szentistványi István örül annak, hogy a korábban javasolt módosításokat megfogadta a városvezetés. Az elmúlt három évben közel 360 lakást adott el a város, amiből 3 milliárd forint érkezett Szegedhez, a zsugorodó lakásállomány kisebb, mint az igénylők száma - így ez egyre inkább megoldhatatlan dilemmává válik. Hozzáteszi, az elmúlt tíz évben a bérlakások egynegyedét eladta Szeged. Botka úgy válaszol, egy darab szociális bérlakást nem adott el a város, mert ezek a lakások örökölhető bérleti joggal rendelkeztek. Póda Jenő (Fidesz-L.É.T.) azt mondja, ez a program elérte a korlátait, és nem oldotta meg a problémát. A legjobb szociálpolitika a munkahelyteremtés, ekkor tartósan visszaszorulnak a problémák, a szegedi városvezetés csak tűzoltással foglalkozik, nem a valódi problémákat kezeli. Több ezer munkahelyre lenne szükség, a környező települések és a régió is öles léptekkel fut el Szeged mellett. Szerinte egyre többen fognak megjelenni a szociális bérlakásprogramban igénylőként, ezért azt javasolja, munkahelyeket teremtsen az önkormányzat. A polgármester arra kéri a közgyűlés tagjait, hogy tegye fel a kezét, aki szerint Póda elolvasta a lakásrendeletet. Botka azt mondja, Szegeden jóval alacsonyabb a munkanélküliség, mint az országos átlag.Szentistványi újra szót kér, az országban egyedülálló, hogy a nyugdíjminimum 130%-ához kötik a pályázási lehetőséget. Kiemeli, a magasabb jövedelmet preferálja a pontrendszer az alacsonyabbal szemben. Botka röviden válaszol, a fideszes városoknak nincs is ilyen programjuk. Póda Jenő azt mondja, más városok mindent megtesznek a beáramló munkaerőért, miközben Szeged könnyedén lemond egy Mercedes-gyárról is. Szerinte fontos lenne, hogy olyanoknak is tudjanak szociális bérlakást biztosítani, akinek nincsen jövedelme - és újra hangsúlyozza, a munkahelyteremtés lenne a helyzet megoldásának a kulcsa, Szegedről elvándorolnak az emberek. A polgármester megjegyzi, a statisztikák szerint növekszik Szeged lakossága.Szentistványi elmondja, a rászorultság elve nem érvényesül a rendeletnél. Botka László röhejesnek titulálja, hogy Szentistványi abban a városban mondja el ezt a véleményét, amely az országban egyedül 600 lakást újított fel. Szentistványi azt mondja, az, hogy egy elhagyott lakást felújított, az nem számít új lakásnak. Botka megjegyzi, neki jobban tetszett, mikor Szentistványi biológus volt, és nem szociológus.Botka László megnyitja a mai ülést. Haág Zalán az első napirend előtti felszólaló. A KDNP-s politikus a VIP-parkoló perről és a Gyulán hozott ítéletről beszél, elmondja, hogy a Fidesz-KDNP többször felszólította a városvezetést, hogy elítélt személyek ne irányíthassák Szegedet. A polgármesteri hivatal titkolja a teljes listát, miközben a "Botka-média" folyamatosan uszít. Haág azt mondja, a jobboldali politikusok nem kértek parkolóbérletet, hanem őket hívták fel a városházáról, hogy vegyék át azt. Botka azt válaszolja Haág felszólítására, miszerint fizessék vissza az okozott 41 milliós kárt, hogy ebből másfél milliót Haág Zalánnak kellene visszafizetni, hiszen ő is felvette a bérleteket.Solymos László alpolgármester felháborítónak tartja, hogy felhozzák a parkolóbérletek ügyét, majd a jobboldali politikusokat kéri számon. Solymos azt mondja, jogszerűen jártak el, a VIP-parkolóbérletek ügye pedig egy koncepciós per. Az alpolgármester azzal zár, a fideszesek előtt ott van az önfeljelentő lap, írják azt alá, hiszen ők is felvették a bérletet. Szavait taps fogadja a baloldali padsorokból. Botka megerősíti, kiállnak a megvádoltak mellett, és megvédik Szegedet a Fidesztől.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a tarjáni fejlesztésekről beszél. Úgy fogalmaz, mindenki láthatja, Szeged fejlődik, a fideszesek azonban csak gyalázkodnak. Szentistványi István (független) megjegyzi, előtte nincs önfeljelentő cédula, hiszen nem vett fel parkolóbérletet. Méltatlannak tartja, hogy az üggyel foglalkoznak szakpolitikai kérdések helyett. Tanács Eszter pénzügyi bizottságból való kizárását hozza fel ismét példaképp, mondván, várjuk ki az ügy végét, ne ítélkezzenek előre. A politikai nagykorúság mércéje, ha úgy cselekszünk, ahogy azt a politikai ellenfelünk is elvárná.Mihálffy Béla (Fidesz-L.É.T) Solymos felszólalására reagál, hiszen az alpolgármester hamis vádakkal illetti a jobboldali politikusokat. Ismét elmondja, sosem kérték a parkolóbérletet, hanem azt kapták az önkormányzattól. Botka vérlázítónak tartja, hogy miközben a jobboldali politikusok is elfogadták a bérleteket, most bűnözőnek nevezik a munkatársait. Rátérünk a napirendre.- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből! A képviselők lassacskán érkeznek a helyszínre, összesen tehát 15 napirendi pont vár ránk a mai napon. Ahogy a jogi bizottság hétfői ülésén kiderült , a vadaspark 30. születésnapjára nagyszabású fejlesztéssel készülnek. A tervek szerint az állatkertben létesülne egy nagyjából 250 négyzetméteres ház, mely 3 indiai orrszarvú tartására lesz alkalmas, továbbá állatgondozói folyosó, illetve 2 külső kifutó. Mindez nettó 100 millióból valósítható meg, ám az állatkert saját forrásokból nem tudja fedezni a költségeket.Az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletet is módosíthatják, a nehéz élethelyzetbe került bérlőket segítenék, de ahogy a pénzügyi bizottság ülésén a független Szentistványi István kifejtette , a tervezettnél több változtatásra lenne szükség. Mint elmondta, a 2015-ben módosított rendelet alapján csupán a nyugdíjminimum 130 százalékától lehetett pályázni szociális bérlakásra, ő azt javasolja, hogy vigyük lejjebb ezt az összeget, a korábbi 75 százalékra, vagyis 21 ezer 375 forintra. A képviselő úgy fogalmazott, a mostani módosítás azoknak kedvezhet, akik már benn vannak ebben a rendszerben. Egyhangúlag elfogadta szerdai ülésén a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság annak a 18 kulturális szervezetnek a vissza nem térítendő, 5 évre szóló anyagi támogatását , amelyek programjai, kiadványai hozzájárulnak a város kulturális életének gyarapításához, a hagyományok magas színvonalú ápolásához. A szervezetek közül megkülönböztetett figyelmet kapott a MASZK Egyesület, amellyel együttműködési megállapodás helyett közszolgáltatási szerződést kötne a város, erről is dönt a közgyűlés.Két iskolaigazgatói pályázatot is véleményeztek, A Madách-iskolánál a jelenleg is vezető posztot betöltő Pécskai Gabriellát támogatta a bizottság, míg a Tarjáni kéttannyelvűnél Szabóné Dancsik Edit Tünde maradhat az igazgató. A nevelőtestületek 96, illetve 95 százalékban javasolták a pedagógusokat vezetőnek.Sürgősségi előterjesztésről is döntenek a képviselők, Szentgyörgyi Pál a reklámhordozók után fizetendő adóval kapcsolatos javaslatát tárgyalják. Eszerint jövő év januárjától az országosan alkalmazott 12 ezer forint négyzetméterenkénti adómértéket vetnék ki, a várható bevétel elérheti az évi 100 millió forintot.Utolsó napirendi pontként tárgyalhatják ismételten a csendrendeletet, amivel kapcsolatban megírtuk, ezt egyébként már szeptemberben meg kellett volna tenni , ám figyelmen kívül hagyták a kormányhivatal ez irányú javaslatát, ezért törvényességi felhívásban szólított fel a hivatal, hogy november 9-éig szíveskedjenek foglalkozni a témával. A határozati javaslat szerint a hatályos rendeleten nem kívánnak változtatni.