A virágszőnyeg büdös és eső után csúszik - Egyre több gondot okoznak Szegeden a japánakácok

A jogszabály mást-mást kötelez az út, a parkoló, a zöldsáv és a járda takarítására. Fotó: Kuklis István

A japánakác virágzása nehezíti meg a mindennapokat Szeged számos utcájában, többek között a kiskörúton és az arról nyíló belvárosi utcákban is. Több olvasónk panaszkodott a tengernyi lehullott virágra, és a Facebookon is véleményeznek a városlakók.- Sokáig álmodtam virágszőnyegen sétálásról, hát most megkaptam. Csak az általam bejárt útvonalat említve, a Gogol és a Hajnóczy utcák virágszőnyege női lelket simogat, de a cipőre tapadt, szemétté silányult virágok behordva a lakásba, munkahelyre már nem szerepeltek az álmomban. Mint ahogyan az sem, hogy eső után csúszik, biciklivel és gyalog sem lehet közlekedni, és akkor még nem említettem a ,,parkoló kátyúkban" komposztálódó virágok szagát - fakadt ki olvasónk, aki az önkormányzatnak szegezte a kérdést: hol vannak ilyenkor az utcaseprők vagy a takarításra alkalmas gépek?!Megkérdeztük Makrai Lászlót, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatóját, aki kérdésünkre elmondta, rájuk csupán az úttest középső sávjának, illetve a járdát és parkolósávot összekötő zöldsávnak a takarítása tartozik.- A járdák letakarítása nem a mi hatáskörünk. Jogszabály is rögzíti, hogy a házak bérlőinek, tulajdonosainak kell letisztítani. Az utca középső sávja járható. Tudomásunk van arról is, hogy a vastag gyökerek feltörik a járdákat, megnehezítik a közlekedést, viszont egy-egy gyökér megmozgatása veszélyessé tenné a fákat. Dönteni kell, hogy fa legyen, vagy egyenes járda. Ezek a növények már elöregedtek, eltorzultak, le kellene cserélni őket, de ez a városfejlesztési osztály hatásköre - közölte Makrai László.Megtudtuk, a parkolósáv takarítása másik önkormányzati cég, a Szegedi Közlekedési Társaság hatásköre. Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató arról tájékoztatott, a parkolók takarítását jelenleg egy seprőgéppel felszerelt járművel, egy gépkezelővel és négy parkolóhely-takarító dolgozóval végzik, munkanapokon 22 óra és 6 óra között.- A japánakácok komoly nehézséget jelentenek a feladatunk ellátása során. A virágok folyamatosan hullnak, ezért többször előfordul, hogy a kézi és gépi takarítás elvégzése után, napközben a frissen hullott virágok miatt gyakorlatilag nem látható nyoma az előző éjjel elvégzett takarításnak. A virágzat azonnal rothadásnak indul, kellemetlen szagot keltve az utcán. Gyakran tapasztaljuk, hogy a hulló levelek, virágok az utak lejtése miatt, a szél és a lefolyó víz által elsodorva, illetve az utak melletti ingatlanok kezelői által végzett utcaseprés miatt az útszegély mellett, a parkolóhelyek területén ,,kötnek ki" - részletezte Majó-Petri Zoltán.Mint elmondta, ügyfélszolgálatukra folyamatosan érkeznek bejelentések a japánakácok által okozott szennyező-désekkel kapcsolatban az érintett utcákból, amelyeket a kapacitásaik figyelembevételével igyekszenek mielőbb kezelni.