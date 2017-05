A vizsgák és a bizonytalan jövő miatt is idegesek a fiatalok: Játékkal és sporttal űzik el a stresszt

– Kapunyitási pánikom van. Aggódom a jövőm miatt – mondta a 21 éves Bátor Gellért. Az SZTE harmadéves pénzügy-számvitel szakos hallgatójával az SZTE TIK stresszmentes napján találkoztunk tegnap. – Szinte minden héten eszembe jut, hogy mi lesz egyetem után, hol dolgozom majd, kapok-e egyáltalán munkát. Néha tök jó a hangulatom, és alapvetően pozitív gondolkodású vagyok, mégsem kerülnek el a rosszabb napok – magyarázta a kecskeméti fiatalember. Azt mondta, hogy egyszer már fizikai jelei is voltak a stressznek, olyan ideges volt, hogy remegett a combja. Éppen a zsonglőrködést próbálta ki a TIK előtt, ami a kutatások szerint segít levezetni a feszültséget. – Biztosan beszerzek egy virágbotot. Általános iskolásként már volt ilyen a kezemben, akkor is tetszett. A kondizást abbahagytam, pedig az is segített a stressz levezetésében. Eddig hetente kétszer jártam úszni, de a vizsgaidőszak miatt most erre nem marad idő – magyarázta. Vizsga előtt csak akkor stresszel, ha korábban már bukott az adott tárgyból. – Sajnos most van egy tárgyam, amit harmadjára vettem fel, és ha most sem sikerül, eltanácsolnak az egyetemről – mesélte.„Mit tegyek, hogy ne idegesítsem fel magam mindenen?" – ezt a kérdést a pénzügyön elsőéves Regina ragasztotta ki egy cédulán egy üzenőfalra. Az ide kitett kérdéseket a nap folyamán az SZTE Pszichiátriai Klinika foglalkoztatói munkacsoportjának szakemberei válaszolták meg. – Főleg az emberek viselkedése tud kihozni a sodromból. A tömegközlekedési eszközökön is stresszes vagyok. Az idősek úgy tudnak futni egy szabad hely után, pedig mi is elfáradunk az egyetemen – magyarázta a lány. Vizsgái előtt is stresszel, de a vizsgaidőszak még csak két hét múlva kezdődik, így ezzel a problémával még nem foglalkozik. A tánc és a mazsorettkedés segít neki a feszültség levezetésében. „Milyen módszerrel tudnék jobban aludni?", „Ha ideges vagyok, és leüvöltöm valaki fejét, az tényleg segít?" – olvasgattuk a cédulákat.

Tudta?



Tavaly nyáron a világ 74 országára kiterjedő stresszvizsgálatot végeztek. A sorrend egy súlyozott átlagból alakult ki, amiben figyelembe vették az országban történt emberölések számát, az egy főre jutó GDP-t és jövedelmi egyenlőtlenségeket, a korrupció mértékét, a munkanélküliséget, a városok légszennyezettségét és a várható élettartamot. Ezen felmérés szerint a világ legstresszesebb országa Nigéria, a legkevésbé stresszes Norvégia. Magyarország a lista 50. helyén áll. A lista első tíz helyén nem szerepel európai ország. Európában a legstresszesebb ország Bosznia-Hercegovina, és a magyaroknál stresszesebbek többek között az olaszok, a spanyolok, a portugálok és a görögök is.

– A stressz nem betegség, hanem egy élettani válaszreakció bizonyos helyzetekre – közölte Herceg Attila. A pszichiátriai klinika munkacsoportjának vezetője azt mondta, hogy akkor válik betegséggé vagy annak kiindulópontjává, ha nem tudjuk levezetni. – A fiatalok már az óvodában hatalmas nyomásnak vannak kitéve, nagy az elvárás velük szemben – mondta. A vizsgaidőszak alatti stresszről azt mondta, hogy az kivédhetetlen, de az erőssége ellen sokat lehet tenni. – A játék és a sport nagyon ajánlott. Ha összeülünk például társasozni, az sokat segíthet. Másik hatékony módszer a legalább fél órás sportolás, ami a stresszhormonok ellen endorfinokat termel. Ha a test elfárad, az agyunk jobban teljesít utána. A mozgástól jól tudunk aludni is, ami pedig a megszerzett tudás beépítését segíti – magyarázta a szakember.