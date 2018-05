A zajrendeletet kifogásolja 80-as évek óta a szegediekért dolgozó közismert lemezlovas - Ne legyenek kivételezettek!

Brattke Edgar nem tartja helyesnek, hogy vannak kivételezettek. Fotó: Kuklis István.

korábban megírtuk, a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet időbeni korlátot szab, ennek értelmében vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Ezalól a sportrendezvények élő televíziós közvetítései kivételt képeznek. Az alkalmi rendezvényeken éjfélkor kellene lekapcsolni a hangosítást, de ez nem vonatkozna az állami és önkormányzati rendezvényekre, vagyis a közelgő Szeged napja programjait és a borfesztivált sem érintené. Mint, a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet időbeni korlátot szab, ennek értelmében vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Ezalól a sportrendezvények élő televíziós közvetítései kivételt képeznek. Az alkalmi rendezvényeken éjfélkor kellene lekapcsolni a hangosítást, de ez nem vonatkozna az állami és önkormányzati rendezvényekre, vagyis a közelgő Szeged napja programjait és a borfesztivált sem érintené.

Mint a népmesében: a szegedi rendelet mindenkire vonatkozik, kivéve a Gyevi bíróra, azaz az önkormányzatra - kezdte panaszát a közgyűlés által nemrégen elfogadott csendrendelet kapcsán Brattke Edgar , a 31 éve a szegediek szórakoztatásáért tevékenykedő ismert lemezlovas.Kiemelte, előre megkötött komoly kötelezettségekkel járó szerződéseket kellene felrúgnia a szegedi szórakozóhelyek üzemeltetőinek, ha be szeretnék tartani a közgyűlés által elfogadott zajrendeletet. Több szórakozóhely üzemeltetője is azt mondja, gyakorlatilag érdemi egyeztetés nélkül nyomták át a rendeletet, és külön visszásnak tartják, hogy van, akikre a szabályozás nem vonatkozik.- Szegeden minden lakos tudja, hogy a legnagyobb zajforrást keltő rendezvények nem a nyári szezonban üzemelő teraszok és táncos szórakozóhelyek. Városi rendezvények továbbra is zavarhatják a lakosságot, a szegedi adófizető vállalkozások viszont megkérdezésük és egyeztetések nélkül kerülnek versenypiaci hátrányba - kvázi ellehetetlenítve ezáltal őket. Felvettük egymással a kapcsolatot, és kiderült, semmilyen egyeztetés nem történt sem velünk, sem több, az általam megkérdezett évek óta tevékenykedő zenés hely üzemeltetőjével. Könnyebb lenne elfogadni ezt a szigorú szabályozást abban az esetben, ha kivétel nélkül mindenkire vonatkozna - hangsúlyozta Brattke Edgar , a Tisza Gyöngye lemezlovasa és üzemeltetője, aki kiemelte: ha már csendrendeletet alkotnak, akkor ne legyenek kivételezettek az önkormányzathoz közel álló cégek által lebonyolított rendezvények, amelyekre nem vonatkozik a zaj rendelet.Hozzátette, lehetetlen betartatni a rendeletet, hiszen a szabadtéri rendezvényekre vonatkozólag már régen megköttettek a szerződések, komoly beruházásokat hajtottak végre. - A szegedi közönség színvonalasabb kiszolgálása érdekében tettük mindezt mi is, már hónapokkal ez előtt. Csak az új, hatékonyabb és csendesebb hangrendszer beszerzése, az új ital pultok, valamint a fellépők és a bérleti szerződésbe foglaltak is milliós tételeket tesznek ki. A fellépőket már több mint egy éve le kellett foglalni, és komoly kötbért kell fizetni abban az esetben, ha nem tudjuk megrendezni vagy biztosítani a fellépést. Úgy gondoljuk, hogy ezt a szigorú rendeletet nem április végén, a szezon kezdete előtt egy héttel kellett volna kihirdetni, hanem már tavaly le kellett volna egyeztetni a vállalkozókkal és a lakosokkal. - sorolta a problémákat Brattke Edgar.A Tisza Gyöngyéről elmondta, a tavalyi szezon alatt fizettek egy szakembert, aki folyamatosan méréseket végzett a rendezvényeik alatt. Kiemelten ügyeltünk arra, hogy a megengedett 40- 45 decibel körüli értéken maradjunk, de sokszor ennek mérése is nehéz volt, mert pld. egy-egy tömegközlekedési eszköz a megengedett hangerő feletti értéket mutatott – Mi lesz az esküvőkkel, vagy a sok száz kerti partival? Mi lesz a szórakozni vágyó, dolgozó vagy tanuló szegedi lakosokkal, akik alig várják, hogy hétvége legyen, és nem gondolnám, hogy egy zárt helyen vagy pincében szeretnék tölteni a nyári fülledt éjszakájukat- tette fel a kérdést a Dj.Hozzátette, Szegedet egy nyüzsgő, csodálatos mediterrán városnak tartja, ahol már több, mint 30 éve, több generációnak zenél, ám a Tisza partján eddig még soha, senki sem akarta nyáron zárt falak közé bezárni a lakosságot. - Sokszor fogadok vendégeket az ország különböző részeiről, mindig csodálattal beszéltek a szegedi éjszakai életről és panaszolták, hogy náluk kihalt utcák vannak, tévé előtt ülő lakosokkal.Brattke Edgar megjegyezte, továbbá nem elhanyagolható, hogy a helyi rádió nem reprezentatív felmérésén a válaszadók 71%-a elutasította a szegedi csendrendeletet. - Hasonló független felmérést készített az önkormányzat az idősek, illetve a fiatalok körében? Mi nem láttunk és nem tudunk ilyenről, pedig elvárnám a város vezetéstől, hogy mielőtt döntöttek volna sok ezer szegedi sorsáról, ne egy, főleg idősebbek által látogatott lakossági fórumon felszólaló nyugdíjas véleménye legyen csak a mérvadó. Félreértés ne essék, nekem semmi bajom a fesztiválokkal, szinte mindegyiken felléptem vagy ott vagyok a családommal és nagyon szeretem az összes olyan szegedi szabadtéri helyet, ahol jó levegőn, jó zene mellett mindenki jól érezheti magát! Véleményem szerint a megoldás az lehetne, hogy szigorúan be kell tartatni a megengedett hangerő értékeket és ez vonatkozzon mindenkire, kivétel nélkül! Meggyőződésem, hogy együtt tudnak a szegedi vállalkozók dolgozni a várossal és utána alig lesz panasz. Csak hogy mindenkinek érthető legyen, a jelenlegi megengedett hangerő határértéke lakóépületeknél jóval kevesebb, mint az emberi beszédhang! - zárta a lemezlovas.