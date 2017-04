Abszintot gyújtott meg egy barátján, dinnyével próbálták oltani

A vádirat szerint a 20. életévét még be nem töltött férfi hasonló korú társaival, köztük a sértettel szórakozott 2016. július 30-án Szőregen egy házibuliban. Az este folyamán valamennyien nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd elindultak Szeged belvárosa felé, ahova magukkal vitték az el nem fogyasztott szeszesitalokat is, köztük egy 70 %-os alkoholtartalmú, abszint fajtájú italt is.

Szeged belvárosában a társaság tovább italozott, amikor is a vádlott és a sértett között nézeteltérés támadt abból kifolyólag, hogy a sértett nem vett üdítőt a férfinak. A vita során a vádlott a padon félmeztelenül ülő sértett nyakára és hátára a fél literes üvegből mintegy 2 dl mennyiségű abszintot öntött, majd az öngyújtóval meggyújtotta. Az alkohol végigfolyt a sértett felsőtestén, azonnal meggyulladt és égni kezdett.



A sértett megpróbálta előbb kezeivel, majd a földön hemperegve eloltani a lángot. A társaság többi tagja is odafutott, és kezeikkel, valamint a sértettet egy ott levő széttört dinnye levébe beleforgatva próbálták az égő abszintot eloltani.

Ez végül mintegy 30 másodperc múlva sikerült nekik, míg a vádlott végignézte mindezt, de az oltásban nem vett részt.



Társai a fájdalomtól üvöltöző sértetthez mentőt akartak hívni és egy szökőkútban hűtötték a megégett bőrét. A sértett azonban nem kért a segítségnyújtásból, inkább elfutott a helyszínről, mivel más okból kifolyólag körözés volt ellene kiadva. Végül három nap múlva egy igazoltatás során a rendőrök észlelték rajta az égésnyomokat és vitték el őt orvoshoz.

Az abszint és annak "a sértetten történő meggyújtása" alkalmas volt arra, hogy a sértettnek a ténylegesen okozott sérüléseken túlmenően életveszélyes sérüléseket is okozzon. Ezek azért maradtak el, mert a sértett társainak viszonylag rövid időn belül sikerült eloltani a tüzet. A sértett egyébként 8 napon túl gyógyuló, a testfelület 10 %-át érintő első és másodfokú égési sérüléseket szenvedett el.

A főügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.