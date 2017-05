Abszurd Tartuffe születik a REÖK színpadán

Moliére népszerű komédiáját, a Tartuffe-öt mutatja be saját produkcióként május 15-én, hétfőn 19 órakor a REÖK. A darabot Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója rendezi, Parti Nagy Lajos nyelvi leleményekkel dúsított átiratát felhasználva. A klasszikus történetből abszurd komédia lesz a palota pinceszínpadán.



A REÖK megnyitása óta arra törekszik, hogy színházi kínálatával egyfajta ellenpontot adjon a Dóm téri fesztivál látványos, népszínházi, naturalista-realista műsorpolitikájának. – A független színházi előadásokból mindig jó innovációk érkeznek, ezeket érdemes kihasználni – mondja Herczeg Tamás. – A REÖK-ben is ezeket az innovatív előadásokat keressük, ilyen társulatokat igyekszünk meghívni most már tíz éve.



Szokatlan színházi nyelvvel kísérleteznek a Tartuffe-ben is. A rendezőt a brechti és a meyerholdi színházi forma izgatja leginkább, így természetesen egyes elemeiben ezekből is merít majd a produkció. A készülő előadás nem akar másnak látszani, mint amit Moliére megírt, vagyis alapvetően a képmutatásról, mindennapi hazugságainkról szól. Arról beszél, hogy képtelenség hazugságok nélkül élni – csak kicsit másképp.



– A Tartuffe-produkciók általában azt domborítják ki, hogy az álszent címszereplő mindenkin átgázolva eléri a céljait. A mi előadásunkban nem pontosan ez lesz a lényeg – mondja Balog József, aki Tartuffe-öt és Pernelle-nét is játssza a készülő darabban. – Manapság ugyanis sok ilyen ember vesz körül minket, és ők nagyon is valóságosak. Sokkal fontosabb ebben a verzióban az egyébként jóravaló Orgon Tartuffe-fel való találkozása. Orgon ugyanis nem tudja, mit cselekszik, nem tudja, hogy a jó szándékát valami gonoszságra akarják használni. A gonoszok nevében látszólagos jót cselekedni ugyanis sokkal veszélyesebb és gyakoribb, mint az eredendő rossz szándék.



Orgont Kancsár József játssza a REÖK verziójában, Elmira Csorba Kata lesz, Dorine-t Farkas Andrea formálja meg. Cléante szerepét Kosztolányi József, Damis-t Barnák László alakítja. A produkció látványvilágának erősségét, az elrajzolt karakterek szórakoztató abszurditását a jelmezek adják majd: a különleges ruhákat Papp Janó álmodta a szereplőkre.



A május 15-i bemutató után május 22-én és 29-én is játsszák az előadást, ezenkívül pedig az idei szezonban még további két alkalommal. Jegyek az előadásra már kaphatók a Fesztivál Jegyirodán, teljes áron 1000, diákigazolvánnyal 800 forintért.