Adománygyűjtésben versenyeznek a Deák gólyái

Már gyűlnek a kilencedikesek kupacai. Fotó: Borbola Lilla

Ruhát, cipőt, könyvet, játékot, konyhai eszközöket és tartós élelmiszert gyűjtenek az iskola egyik tanára, Andóczi-Balogh József kezdeményezésére a Deák Ferenc Gimnázium kilencedikes osztályai a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola rászoruló diákjai és hozzátartozói számára. A gyűjtés hagyománynak számít a gimnáziumban: már hatodik éve része a gólyaheti programnak a jótékonykodás. Az osztályok ugyanis nemcsak mókás vetélkedőkben, ügyességi feladatokban versenyeznek, hanem abban is, hogy ki tud több adományt összegyűjteni.

A jótékonykodáshoz a felsőbb évesek, a tanárok és a szülők is csatlakoznak, sőt bárki vihet be adományt az iskolába ma délutánig. A felajánlások egy-egy osztálynak is adhatók, de egyenlő arányban is szétosztható a versengő diákok között. Az összegyűjtött adományokat végül így is, úgy is a Wesleybe viszik, ahol egyhetes börzén vihetik el a rászorulók azt, amire szükségük van.– Nagyon jólesik ez nekünk mint intézménynek, és azoknak is, akiknek szükségük van a felajánlásokra. Ilyenkor a meleg ruhák, kabátok a legkelendőbbek az élelmiszer mellett, amelyek valóban rászoruló családokhoz jutnak el – mondta Trócsányi Anikó, a Wesley igazgatója. – Egy-egy divatos pólónak, holminak is nagyon örülnek a gyerekek, amit a szülők biztosan nem tudnának megvenni nekik, de mindennek örülünk – tette hozzá.