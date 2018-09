Adományokkal telik meg a turkáló - A befolyt összegből élelmiszereket, eszközöket kapnak a rászorulók

Új kezdeményezésbe fogtak a Karitáció Alapítvány önkéntesei, a bohócdoktorkodás és egyéb karitatív tevékenységük mellett most egy használtruha-boltot nyitottak szeptember elején a Kálvária téren.Az alapítványt lelkes önkéntesek, szociálisan érzékeny fiatalok hozták létre 2008-ban.Programjaikkal az elmúlt 10 évben rászorulók ezrein segítettek, legyen szó családokról vagy nagyobb közösségekről, intézményekről. Sok ruhát, könyvet és élelmiszert kapnak, amelyeket igyekeznek a lehető legjobb, legmegfelelőbb helyekre eljuttatni. A lakossági felajánlások közül a legtöbb ruhanemű, ám nem mindenkinek arra van szüksége. – Ezért arra gondoltunk, nyitunk egy használtruha-üzletet. Az eladott ruhák árát így tudjuk másfajta, éppen akkor szükséges adományokra fordítani – magyarázta Gere Anikó Mónika programkoordinátor.Az alapítványnak szánt felajánlásokat a Hacuka, a Jó tett-hely turkálóba vihetik az adományozók. Ott a támogatók dönthetnek arról, hogy a behozott ruhaneműt adományként ossza szét a szervezet vagy a Hacukában megvásárolható legyen. – Az adományozó kitölt egy adatlapot, hogy értékesítésre szánja a behozott, már nem használt dolgait. Ezek külön kerülnek, önkénteseink szétválogatják, hogy a jobb minőségű ruhák kerüljenek ki a polcokra – magyarázta Mónika.Így az évszaknak megfelelően segítenek a rászorulókon, ha kell, élelmiszert osztanak, hátrányos helyzetű gyerekeket visznek karácsonykor és húsvétkor moziba vagy más kulturális rendezvényekre. A turiból befolyt pénzösszegből kórházaknak is adományoznak például kiságyakat vagy olyan eszközöket, amelyekre éppen szükségük van.Az üzletben nemcsak ruhákat – nadrágokat, kabátokat, blúzokat – találtunk, hanem iskolatáskát, könyveket, gyerekjátékokat is vásárolhatunk kedvezményes áron. A polcon sorakoztak mesekönyvek és kötelező olvasmányok is, ezeket darabját 100 forintért vihetjük el, azzal a tudattal, hogy ezzel másokon is segítettünk. – Az is a célunk, hogy olyanok is betérjenek ide és találjanak maguknak ruhát, akiknek kevesebb pénzből kell boldogulniuk. Ezért is várjuk a felajánlásokat, mert fontos, hogy minél több ruhát kapjunk, azokból a legjobbak kerüljenek ki – tette hozzá az alapítvány koordinátora.