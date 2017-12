Adományt kapott a szegedi gyereksebészet a futóktól

Fotók: Kuklis István

A cégnek több futónagykövete is van, többek között Vizi András szegedi gyermeksebész. Az ő javaslata alapján kapott az osztály azt, amire a legnagyobb szükség van: gyermekruhákat, pelenkát, nedves törlőkendőt. A cég este az árvízi emlékműnél ingyenes futást is rendezett, ahol ki lehetett próbálni a pulzusmérő órákat is.