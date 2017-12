Adventi csokoládémanufaktúra a Dóm téren

A programok szakmai atyja Vanya Gábor chocolatier lesz, aki a forró csokitól a bonbonon át a trü felig az összes kézműves csokoládé-variáns készítését megmutatja a vendégeknek.



"A Mesés Kastély bejáratánál felépített manufaktúrában csakis csúcsminőségű be lga alapanyagokból dolgozunk, viszont olyan trükkökkel, fortélyokkal, amelyek otthoni környezetben, az ünnepekre készülve is használhatóak"

- fejtette ki a belga Callebaut akadémián végzett mester, aki szerint a kézműves csokoládé mára nem egy szűk elit réteg kiváltsága, hanem az átlag ember hétköznapi luxusa, melyet mindenki megérdemel. Az interaktív show-ba csomagolt workshop pénteken és szombaton 16:00-20:00 között várja a szegedi Gombóc Artúrokat, pénteken a program az otthon, a Mikulásjárásból megmaradt alapanyagokból is elkészíthető finomságokra fókuszál, szombaton pedig egy extrém alapanyagokkal dolgozó szaloncukor őrület várja a szegedieket.



Péntek 16:00-20:00

forró csoki

trüffel

csokitallér

csokikrém



Szombat: 16:00-20:00

Kézműves szaloncukor workshop: aszalt szilvás fahéjas csokoládékrémből marcipános kandírozott narancsos

ananászos fehér csokis