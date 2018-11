Adventi élményvacsora a gyermekintenzíven fekvő betegekért - sztárséf főz ingyen, hogy segítsen

Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf készít el a vendégeknek a többfogásos fine dining vacsorát.

A Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek elnevezésű, az SZTE Gyermekklinika Gyermekintenzív Osztályhoz kapcsolódó program részeként első alkalommal várja adventi élményvacsora azokat a jótékonykodni vágyókat, akik vacsorabelépőjükkel a gyermekintenzívet támogatják.A meghitt, karácsonyi hangulatú esten egy rendkívüli, többfogásos fine dining vacsora elfogyasztására lesz lehetőség, amelyet Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf készít el a vendégeknek.– A Szegeden még sosem járt sztárséf olyannyira pozitívan állt a kezdeményezés mellé, hogy ingyen vállalta az ételek elkészítését, sőt még az alapanyagokat is biztosítja a rendezvény számára, a meglepetés desszert pedig a Sugar and Candynek köszönhető – mondta el Tajti Zsanett, a gyermekintenzív orvosa, a program szervezője. Mindennek köszönhető, hogy a 16 ezer 900 forintos vacsorajegy a teljes italfogyasztást is magába foglalja.A rendezvény a Monster Downtown Étteremben lesz, tulajdonosai, Mizsik Attila és Erődi Tamás ugyancsak ingyen biztosítják a helyszínt a vacsorához, a sztárséffel való együttműködést, sőt, még a jegyértékesítést és -foglalást is felvállalták.Tajti Zsanett elmondta, a vacsora bevételét, illetve Szegedi Éva festőművész által felajánlott egyik festményét is árverezésre bocsátják az esten. A teljes összeget az SZTE Gyermekklinika Gyermekintenzív Osztályának eszközpark fejlesztésére fordítják, a darabonként félmillió forintba kerülő infúziós pumpákra és betegfigyelő monitorokra.Jegyelővétel: személyesen a Monster Downtown étteremben (Szeged, Stefánia 4.), telefon: 62/547-988