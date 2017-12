Adventi kedvezmények a múzeumokban - használja ki!

A 300 forintos jeggyel megtekinthető többek között a már csak decemberben látható PlakArt című plakátkiállítás vagy a Páratlanok című szegedi papucskiállítás is, valamint a természettudományi és a néprajzi állandó tárlat.



Ajándék tárlatvezetéseket is szerveznek önkéntes tárlatvezetők segítségével hétköznap délutánonként a múzeumban és a Kass Galériában, amelyek időpontjai a múzeum honlapján olvashatók. A kedvezményes időszak után december 22-én 16 órakor egy hónapra bezár a múzeum, a Kass Galéria és a Fekete Ház is.