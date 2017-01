Áfacsökkentést és béremelést is hozott 2017

– Az ország erősödik, és azt szeretnék, hogy a tendencia folytatódjon, és ezt minden család a saját bőrén érezze – mondta a januártól érvényes változásokat összegezve Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombati sajtótájékoztatóján.Emelkedett a teljes időben foglalkoztatott dolgozók minimálbére. A kötelező legkisebb munkabér 15 százalékkal (bruttó 127 ezer 500 forintra), a szakképzetteké 25 százalékkal (bruttó 161 ezer forintra) nő. Megírtuk : nem ennyivel, de többet kapnak a teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatottak is: bruttó 2375 forinttal, a szakképzettek 5000-rel. A munkáltatók járulékterheit 5 százalékkal mérsékelték.Ötezer forinttal több lett 350 ezer kétgyermekes család adókedvezménye. Az egy, illetve három vagy több gyereket nevelők esetében nem változott a kedvezmény mértéke.Módosultak a cafeteria adószabályai. Egyes béren kívüli juttatások után a fizetendő közteher 34,2 százalék, másoknál 43,6 százalék. A juttatások köre is szűkült. Eltörölték azt a szabályt, hogy a január 10-éig adott juttatásokat még el lehet számolni 2016-os jövedelemnek. Emelkedtek a nyugdíjak is, mégpedig 1,6 százalékkal. Ezzel az ellátással együtt mozog az árvaellátás, a szolgálati járandóság, az özvegyi járadék, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, a baleseti járadék és a vakok személyi járadéka.Adómentes a bölcsődei és óvodai ellátás. A díjról a munkáltatónak kiállított számla ellenében a megtérített összeg adómentes. Áfacsökkentés vonatkozik több termékre és szolgáltatásra. 27-ről 5 százalékra mérséklődött a friss tej, a tojás és a baromfihús áfája. 27-ről 18 százalékra csökken az internet-előfizetés és az éttermi étkezés adótartalma. Csupán az áfacsökkenéssel az államtitkár szerint évente 35-40 ezer forinttal több maradhat egy kétgyermekes család zsebében. Az áruházláncok az állami hírügynökségnek úgy nyilatkoztak, hogy az áfacsökkentést ármérséklés formájában továbbadják a vásárlóknak.Nem kell egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni a kamatjövedelem után, és a lekötési hozamra sem, ha a tartós befektetési szerződést három éven belül megszakítják. Változtak a pénzügyi békéltetés szabályai: a pénzintézeteknek egymillió forintos határig kötelező alávetniük magukat a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének. Szigorítottak a pénzügyi szolgáltatás közvetítésén is. Az ügynököknek a közvetítői díjazásukról is tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket. Online kasszát kell használniuk az autójavítóknak, plasztikai sebészeknek, diszkóknak, vegytisztítóknak, edzőtermeknek, taxisoknak és pénzváltóknak.