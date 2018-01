Aggódik az ellenzékért Botka László - Szegedre kiemelten figyel az ország áprilisban

A választásokig nem értékeli a baloldal munkáját, de aggódik Botka László.

Fotó: Török János

A városháza díszterméből száműzné Botka László MSZP-s polgármester a kampánycsatározásokat, így a februári közgyűlést követően – amikor is elfogadják Szeged idei, 57 milliárd forintos költségvetését – nem akar közgyűlést tartani az április 8-i választásokig. A Közéleti Kávéház évadnyitó estjén úgy fogalmazott, nem tudja azt mondani, hogy nem csalódott attól, ami most lát az ellenzéki oldalon, és azt sem mondhatja, hogy nem aggódik. Lapunk kérdésére megerősítette, valóban aggódva figyeli, hogy milyen úton halad a baloldal.– Mint ismert, egy teljesen más utat ajánlottam, ám ehhez nem sikerült támogatást szereznem, innentől kezdve a választásokig nem kívánom értékelni a folyamatokat – fogalmazott. Arra a kérdésünkre, hogy még mindig jó döntésnek tartja-e, hogy visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől, azt mondta, soha nem a pozíció érdekelte, hanem egy világos stratégiát fogalmazott meg arról, hogy mit kellene csinálni.– Ehhez azonban nem sikerült a megfelelő támogatást elnyerni a demokratikus oldal politikai szereplői részéről, ennek megfelelően nem volt más választásom, mint a felkérést visszaadni. Én megpróbáltam, így a lelkiismeretem tiszta – közölte.

Szegednek egy országhatárokon átnyúló regionális centrummá kell válnia – erről beszélt a Délmagyarországnak adott interjújában Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, amivel kapcsolatban Botka azt mondta, nem tudja, konkrétan mire is gondolt Csongrád megye 4-es számú választókerületének fideszes képviselője. – Nagy előrelépés lenne, ha a kormány valóban támogatná a déli hidat, a Szeged–Temesvár közötti vasúti összeköttetés helyreállítását, amire már több éve koncepció van, és sok ígéretet kaptunk – magyarázta. Hozzátette, Szeged ettől függetlenül széleskörűen együttműködik mind a vajdasági Szabadkával, mind a romániai Temesvárral. Ez nemcsak az önkormányzatok, hanem intézmények és az egyetemek szintjén is megvalósul. Ezenfelül Botka szerint Szegednek stabil előnyt ad, hogy a régióban a legfontosabb logisztikai, pénzügyi és gazdaságiközpont-szerepet a csongrádi megyeszékhely tölti be.A városvezető kiemelte a Szegedi Tudományegyetemmel meglévő szoros kapcsolatot is. Mint mondta, régóta összehangolják a város és az universitas fejlesztéseit, néhány hete is erről tárgyalt a rektorral. – Az elmúlt időszak sikereinek egyik legfontosabb alapja volt, hogy egységet tudtunk létrehozni. Szeged nem úgy tekint az egyetemre mint város a városban, hanem egyetemi városnak tekinti magát, és az SZTE meghatározó Szeged súlyában és fejlődésében – hangsúlyozta.A közeljövőben a tavaly átadott ELI melletti 70 hektáros ipari területre koncentrálnak. A közlekedési infrastruktúrát uniós forrásokból és városi önerőből az önkormányzat építi ki 3,5 milliárd forint értékben, az egyetem és a kormányzat pedig azt vállalta, hogy az érdeklődő beruházók és befektetők számára ajánlja ezt a területet.