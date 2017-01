Agresszívebb a mostani influenza a szokásosnál

Csak a szabadban fagy meg a vírus



Bár a hideg idő nem kedvez a vírusok terjedésének, zárt térben, közösségekben gyorsan terjed cseppfertőzéssel. Az orvosok ezért azt javasolják, aki lebetegszik, mindenképpen maradjon otthon, illetve használjon zsebkendőt, szájmaszkot, hogy megvédje környezetét.

Teljeskörű látogatási tilalom! – figyelmeztet a felirat a szegedi gyermekklinika kapuján. Fotó: Frank Yvette

Ráérő házi gyermekorvost kerestünk tegnap telefonon – enyhe derültséget váltott ki, amikor így fogalmaztunk. Román Rita rendelésén hétfőn 112-en jelentek meg – ő maga sem akarta elhinni. – Több órát hosszabbítottunk a rendelési időn, hogy mindenkit el tudjak látni – mesélte a szakember, akinél tegnap is, a kiírt zárási időpont előtt nem sokkal még tömve volt a váró.– A gyerekeket most nagyon megviseli ez a vírus, ami erőszakosabb a szokásosnál – mondta el a doktornő.– Magas, 39-40 fokos lázuk van, fáj a torkuk, a végtagjaik, és nagyon elesettek. Nagyjából egy hét, mire meggyógyulnak. Ha nincs felülfertőződés, akkor nem kell antibiotikum, elég a torokfertőtlenítés, bő folyadék fogyasztása, köhögéscsillapító és az ágynyugalom – sorolta Román Rita gyermekorvos.– Három napig közel 40 fokos láza volt a kisfiamnak – mesélte egy szegedi anyuka, akinek azóta szerencsére már gyógyulófélben van gyermeke. Hasonló tapasztalatokról számolt be több érintett szülő is, többen meséltek iszonyatos torokfájdalomról és öklendezésbe fulladó köhögésről. Volt, aki saját „élményt" is megosztott. Mint mondta, gyerekkorában volt utoljára ilyen beteg, egy teljes napot átaludt.

Román Rita úgy fogalmazott, ahol a gyerek megbetegszik, jó eséllyel az egész családon végigmegy a vírus. A felnőttrendeléseken azonban egyelőre még nem tapasztalnak jelentős forgalomnövekedést.– Hétfőn az 58 betegemből nagyjából 20 jelentkezett influenzaszerű tünetekkel – mondta el Weltner Anna háziorvos. – Főleg a fiatalabb korosztályt érintette, de ők sem voltak elesettek.A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint már a múlt héten is jelentősen növekedett az influenzaszerű megbetegedések száma megyénkben. Szegeden kiugróan sok a beteg: míg a megye többi járásában alig néhány beteget jelentettek, Hódmezővásárhelyen közel 50, Szegeden 172 influenzaszerű megbetegedést regisztráltak. A legtöbben 14 éven aluliak. Két esetben pedig már ki is mutatták az influenza A típusát.Mivel a megbetegedések aránya Szegeden és vonzáskörzetében, valamint Hódmezővásárhelyen és vonzáskörzetében meghaladja a járványküszöböt, mától látogatási tilalom van a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ valamennyi fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységében, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházában, Deszken, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi telephelyén és a Kakasszéki Gyógyintézetben.